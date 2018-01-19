سعر كيلو الجمبري يسجل في الأسواق المصرية 400 جنيه

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قام رئيس شعبة الأسماك التابعة إلى غرفة القاهرة التجارية، السيد أحمد جعفر، بالإعلان عن أسعار الأسماك في مصر اليوم بعد موجة الارتفاعات التي قد شهدتها الأسواق المصرية، حيث أعلن إن أسعار الأسماك على الرغم من ارتفاعها إلا أنه خلال تعاملات اليوم الجمعة استقرار مؤقت.

جاء في تصريحات رئيس شعبة الأسماك، أنه قد تراوح سعر كيلو سمك البلطي داخل الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة ما بين 23 و27 جنيهًا بالنسبة إلى الكيلو الواحد، بينما من جهة أخرى، قد سجل سعر كيلو فيليه البلطي اليوم 70 جنيهًا.

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وقد ورد أنه قد سجل سعر الجمبري الجامبو في الأسواق المصرية اليوم حوالي 400 جنيه للكيلو، فيما ورد أن سعر كيلو قشر البياض قد سجل حوالي 29 جنيهًا بالنسبة إلى الكيلو الواحد، فيما جاء أنه قد سجل سعر القراميط في الأسواق حوالي 22 جنيهًا للكيلو.

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جدير بالذكر أنه قد تراوح سعر كيلو السمك السبيط داخل السوق المحلي من 70 إلى 100 جنيهًا بالنسبة إلى الكيلو الواحد، بينما وصل سعر كيلو المكرونة الخليجي في السوق إلى 33 جنيهًا، وبالنسبة إلى سعر كيلو المكرونة السويسي قد وصلت إلى حوالي 57 جنيهًا.

وبالنسبة إلى سعر البوري قد تراوح ما بين 45 إلى 55 جنيهًا للكيلو الواحد، وعن سعر الكاليماري قد سجل حوالي 80 جنيهًا، وبالنسبة إلى سعر الماكريل قد سجل حوالي 35 جنيهًا، وبالنسبة إلى سعر سمك الكابوريا فى الأسواق قد تراوح من 80 إلى 100 جنيه.