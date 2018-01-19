أسعار تذاكر القطارات للطلاب والقطاع العام بعد التخفيض

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قامت هيئة السكك الحديدية استكمالاً لخطتها المقررة من أجل تعديل العديد من المزلقانات والقطارات التابعة إلى السكك الحديد فى الفترة القادمة، بالكشف عن أسعار تذاكر السكك الحديدية الجديدة، لبعض الفئات والتي من ضمنها الطلاب.

تم الكشف عن أسعار تذاكر السكك الحديدية المقررة بعد قرار الهيئة برفع أسعار التذاكر والتي ترغب من خلالها بعمل العديد من التطويرات داخل الهيئة، حيث أكدت الهيئة علي خفض أسعار بعض التذاكر داخل هيئة السكك الحديدية لبعض الفئات مساهمة منها للعملاء الذين يضطرون إلى ركوب القطارات يوميا مثل الطلاب والعاملين في القطاع العام.

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من المقرر أن هذا القرار سوف يطبق علي جميع خطوط الهيئة، حيث يجب علي المسافرين التقدم من أجل الحصول على الاشتراكات اللازمة لهم بعد قرار الزيادة الجديدة علي أجور السفر المتوقعة، حيث قررت الهيئة احتساب نسب محددة علي قيمة التذكرة.

وبالنسبة إلى نسبة التخفيض الممنوحة علي أسعار التذاكر سوف تختلف علي حسب نوع المشترك، بحيث تكون كالتالي:

نسبة التخفيض المقررة على اشتراكات القطاع العام سوف تكون 89 %.

نسبة التخفيض المقررة على اشتراكات الطلبة سوف تكون 98 %.

نسبة التخفيض المقررة على اشتراكات الكيلومتر سوف تكون 56 %.

نسبة التخفيض المقررة على اشتراكات القطاع الخاص سوف تكون 78 %.

وسوف يتم استقبال كافة طلبات المسافرين الذين يرغبون في استخراج الاشتراكات الخاصة بهم داخل كافة أنواعها مكاتب الاشتراكات المتاحة في جميع المحافظات.

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