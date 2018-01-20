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مع بداية العام الجديد قامت الشركات الرائدة في صناعة السيارات بطرح أحدث موديلاتها في صناعة السيارات في كافة دول العالم، ولهذا سوف نستعرض معكم اليوم ومن خلال هذا المقال أسعار سيارات سوزوكي 2018 في مصر.

في إطار بحث الكثيرين عن السيارات اليابانية وانتشارها في الأونة الأخيرة داخل الأسواق المصرية، لما تشمله من إمكانيات وقدرات عالية الجودة بالإضافة إلى تصميماتها المميزة التي لاقت استحسان المصريين، قامت الشركة اليابانية بالكشف عن أسعار موديلاتها في مصر لعام 2018 والتي كانت كالتالي:

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سوزوكي أس اكس 4 2017: تعد هذه السيارة من أجدد السيارات اليابانية التى قد تم طرحها في السوق المصري، حيث أن هذه السيارة لها محرك بسعة 1600 سي سي بالإضافة إلى أنه يوجد منها نوع في مصر حاليا ويبلغ سعره حوالي 345 ألف جنيه، وتحتوي علي ناقل “جير بوكس” أوتوماتيك. سوزوكي سياز 2017: من طراز سيدان ويوجد داخل البلاد فئة واحدة منها، حيث يبلغ سعرها حوالي 285 ألف جنيه، وتحتوي على ناقل “جير بوكس” أوتوماتيك، وبالنسبة إلى الموتور فهو سعة 1400 سي سي. سوزوكي ألتو 2017: تعد واحدة من ضمن قائمة أشهر السيارات التي توجد على الأراضي المصرية، ومناسبة جدا خصوصا للنساء، وتتميز هذه السيارة بموتور بسعة 800 سي سي، وعن سعرها فهو يبلغ نحو 139.900 جنيه، وتحتوي على ناقل حركة “جير بوكس” أوتوماتيك. سوزوكي بالينو 2017: تحتوي هذه السيارة على موتور سعة 1600 سي سي، وبها ناقل “جير بوكس” أوتوماتيك، وبالنسبة إلى سعرها فهو يصل إلي 319.900 جنيه. سوزوكي إرتيجا 2016: هي السيارة الأولي في مصر، ويبلغ سعرها حوالي 230 ألف جنيه، وتحتوي علي ناقل حركة “جير بوكس” أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1400 سي سي. سوزوكي سويفت 2017: بها محرك 1200 سي سي محرك 1200 سي سي، كما أنها تبلغ نحو 249.900 جنيه، وتحتوي علي ناقل حركة “جير بوكس” أوتوماتيك. سوزوكي ميكروباص 2018: تعد أرخص سيارة فئة ميكروباص حاليا داخل البلاد، وبها محرك 1000 سي سي متصل، ويبلغ سعره إلى 120 ألف جنيه، وتحتوي علي ناقل حركة “جير بوكس” يدوي “. سوزوكي سويفت ديزاير 2016: تحتوي على ناقل حركة “جير بوكس” اوتوماتيك، موتور سعة 1200 سي سي، ويبلغ سعرها حوالي 220 ألف جنية. سوزوكي فيتارا 2017: سعرها يصل إلى 430 ألف جنيه، ويوجد بها ناقل حركة “جير بوكس” أوتوماتيك، وتعمل السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي.

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