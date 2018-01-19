تقلبات أسعار مواد البناء تثير قلق المستثمرين العقاريين

Advertisements

تشهد أسعار مواد البناء من الأسمنت والحديد خلال الأسبوع الأخير تقلبات ملحوظة خلال التعاملات، الأمر الذي قد تسبب وبشكل ملحوظ في إثارة القلق بين المستثمرين العقاريين، وربما يأتي هذا القلق أيضا بسبب خوف المستثمرين العقاريين من أن تشهد أسعار المواد البنائية الأخرى ارتفاعات جديدة في الأسعار، وخاصة الحديد.

في حين أن الخبير العقاري “شعبان غانم” قد أعلن خلال التصريحات الأخيرة التي قام بها، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الحديد ثبات في الأسعار خلال الفترة القادمة، مع استبعاد أي ارتفاع متوقع في الأسعار، مضيفا أن أي ارتفاعات جديدة في أسعار مواد البناء من المؤكد أنها ستغير من أسعار الوحدات السكنية التي طرحتها الشركات العقارية في السوق.

Advertisements

ومع التقلبات الكثيرة التي تمر بها أسعار الأسمنت خلال تعاملات الفترة الحالية، فإن الخبراء في السوق العقارية يعانون من القلق الشديد مع وجود احتمال بارتفاع أسعار الحديد خلال تلك الفترة، وذلك مع مرور السوق بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بالنسبة للتعاملات.

ووصل سعر طن الأسمنت المسلح وفقا لتعاملات اليوم في السوق إلى نحو 920 جنيه، بينما سجل سعر الطن من أسمنت بورتلاند نحو 900 جنيه، وأعلنت الشركة القومية للأسمنت الفاخر عن وصول سعر الطن لديها إلى حوالي 885 جنيه، أما بالنسبة لسعر الطن من أسمنت سيناء، فقد سجل خلال تعاملات اليوم 888 جنيه.

وسجل سعر الطن من أسمنت قنا اليوم نحو 890 جنيه، ووصل سعر الطن من أسمنت النصر إلى نحو 890 جنيه وسعر الطن من أسمنت السويدي سجل حوالي 918 جنيه، بينما سجل سعر الطن من حديد عز حوالي 12 ألف و100 جنيه، وسعر الطن من حديد بشاي حوالي 12 ألف و70 جنيه.

ووصل سعر الطن من حديد المصريين اليوم إلى 11 ظالف و900 جنيه وسعر الطن من حديد الجيوشي سجل اليوم حوالي 11 ألف و800 جنيه، ووصل سعر الطن من حديد مصر ستيل إلى حوالي 11 ألف و800 جنيه، وسعر الطن من حديد العتال سجل اليوم 12 ألف جنيه، بينما سجل سعر الطن من حديد المراكبي اليوم 11 ألف و900 جنيه وسعر الطن من حديد عطية وصل إلى 12 ألف جنيه، أما بالنسبة للعشري، فقد وصل سعر الطن إلى 11 ألف و800 جنيه.

اقرأ أيضا: