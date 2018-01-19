انخفاض ملحوظ في الدولار يتراجع خلاله لأدنى مستوى له خلال ال3 سنوات الأخيرة

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شهدت تعاملات الدولار اليوم الجمعة أمام سلة من العملات العالمية تراجع ملحوظ، حيث اقتربت قيمة الدولار بعد هذا التراجع إلى أدنى مستوى وصلت له قيمة العملة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، وبذلك يكون الدولار متجها ناحية الهبوط خلال الأسبوع الخامس على التوالي.

وأشارت التقارير الصادرة بخصوص تعاملات الدولار، أن موجه الانخفاضات التي يشهدها الدولار خلال الفترة الحالية تعد الأطول على التوالي، وذلك بين موجات الانخفاضات التي مرت بها العملة خلال الفترة الماضية منذ عام 2015.

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وشهدت العملة الأمريكية وفقا للتقارير الصادرة، تراجع ملحوظ هذا الأسبوع، حيث وصلت العملة خلال هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها وذلك منذ ديسمبر 2014، وقد تسبب تلك الانخفاضات في ضغوط إضافية على الدولار خلال تعاملات اليوم.

حيث استمر انخفاض الدولار اليوم، حتى حافظ على تراجعه لتلك المستويات اليوم الجمعه، الأمر الذي قد تسبب في ضغوط إضافية نتيجة المخاوف التي تشكلت بخصوص توقف الحكومة الأمريكية عن العمل، كما وتراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 90.243.

وبالتالي يكون مؤشر الدولار قد شهد انخفاض خلال تعاملات اليوم بقيمة 0.3%، إلا أن هذا المستوى الذي وصل إليه الدولار أعلى بقليل من المستوى الذي حققته تعاملات الدولار أمام العملات الرئيسية خلال يوم الخميس الماضي، حيث سجل الدولار نحو 90.113، وبالتالي يصل إجمالي خسارة الدولار منذ بداية العام الجاري نحو 2%.

وبلغت قيمة الارتفاعات التي حققها اليورو اليوم نحو 0.3%، وبالتالي فقد استقر اليورو خلال تعاملات اليوم عند سعر 1.2276 دولار، وبالتالي يكون اليورو قد اقترب بتلك الارتفاعات إلىسعر 1.2323 دولار، وهو أعلى مستوى تمكن اليورو من الوصول إليه خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد حققه يوم الأربعاء الماضي.

وتراجعت قيمة الدولار الأمريكي أيضا أمام الين الياباني وذلك خلال تعاملات السوق اليوم، حيث سجل الدولار اليوم نحو 110.60 ين ياباني وبالتالي تكون قيمة التراجع التي شهدتها عملة الدولار اليوم نحو 0.5%، كما سجل الين الياباني ارتفاع ملحوظ تعافى خلاله من الانخفاضات التي عانى منها خلال الأربعة أشهر الماضية، والتي سجل خلالها الدولار نحو 110.19 ين ياباني.

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