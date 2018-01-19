تعافي الإنتاج الأمريكي من النفط يتسبب في انخفاض الأسعار العالمية بقيمة 1%

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ارتفاع انتاج الولايات المتحدة من النفط خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي تمكن من التخلص من أثر انخفاض مخزونات الخام على السوق، والتي سببت ارتفاعات ملحوظة في الأسعار العالمية للنفط خلال الفترة الأخيرة، الجدير بالذكر أن أثر التعافي بدا واضحا جدا خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت الأسعار العالمية اليوم بقيمة 1%.

حيث شهدت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم انخفاض بقيمة 66 سنت، والذي يشكل نسبة قيمتها 0.59%، هذا بالمقارنة بالأسعار السابقة، وعلى الجانب الآخر، جاءت مستويات العقود اليوم التي تم تسجيلها مرتفعة بصورة ملحوظة، لتسجل أعلى قيمة منذ 2014، بنحو 70.37 دولار كسعر للبرميل الواحد.

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وانخفضت أسعار الخام كذلك في منطقة غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ووصلت بعد الانخفاضات إلى 63.23 دولار كسعر للبرميل الواحد، حيث مرت الأسعار بانخفاض بقيمة 72 سنت، وهو ما يعادل نحو 1.1%، هذا بالمقارنة بالأسعار السابقة.

هذا وقد وصل مستوى الخام إلى الذروة المسجل منذ تاريخ ديسمبر 2014، حيث وصل سعر البرميل إلى 64.89 دولار وذلك خلال تعاملات يوم الثلاثاء.

وأشار المتعاملين والتجار خلال التصريحات بخصوص تعاملات اليوم إلى ارتفاع انتاج الخام باعتباره أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء الانخفاضات التي طرأت على أسعار النفط اليوم، هذا بعد الانخفاضات التي مرت بها معدلات الانتاج خلال الآونة الأخيرة، هذا بجانب الانخفاضات التي طرأت على الطلب.

ووصلت قيمة انتاج الخام الأمريكي خلال 12 يناير وفقا للتقارير الأخيرة الصادرة من إدارة ملعومات الطاقة إلى نحو 9.75 مليون برميل من النفط، الجدير بالذكر أن قيمة الانتاج كانت قد تراجعت مع بداية العام الجديد إلى نحو 9.49 مليون برميل يوميا.

وأضافت التقارير أن تلك الانخفاضات في قيمة الانتاج مع بداية العام الجديد قد جاءت بسبب مشكلات الطقس السيئ، والتي قد أدت إلى انقطاع عملية الإمدادات، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الانتاج من خام النفط خلال الأيام القادمة ليتجاوز الانتاج اليومي حاجز العشرة ملايين برميل في اليوم، هذا وفقا للتقارير والتصريحات الأخيرة التي صدرت بخصوص تعاملات السوق العالمية للنفط.

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