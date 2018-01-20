أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20/1/2018 فى الأسواق المصرية

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شهدت أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم السبت استقرارا جديد خلال تعاملاتها داخل السوق المحلي، حيث أعلن الخبراء والمهتمين بأسعار الحديد والاسمنت في مصر أن سعر طن الحديد وسعر الاسمنت لم يشهد أي تغيير بوجه عام خلال تعاملات اليوم.

حالة من الثبات الشبه مؤقته قد غزت الاسواق خلال تعاملاتها اليوم، حيث استمر سعر الحديد في استقراره داخل تعاملات السوق المحلي مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس والأيام الماضية بعد أخر ارتفاع قد سجلته المؤشرات بشكل عام وهذا لم يغير حالة الخوف التي قد ظهرت بين المهتمين بسعر الحديد بشأن ارتفاعه من جديد.

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إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر حديد عز 12100 جنيه 12100 جنيه حديد بشاي 12070 جنيه 12080 جنيه حديد العتال 12000 جنيه 12050 جنيه حديد عطيه 12000 جنيه 12050 جنيه حديد سرحان غير متاح غير متاح حديد المراكبي 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المصريين 11900 جنيه 11950 جنيه حديد المعادي غير متاح غير متاح مصر الكومي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد العشري 11800 جنيه 11850 جنيه حديد الجيوشي 11800 جنيه 11850 جنيه حديد مصر ستيل 11800 جنيه 11850 جنيه

شهد سعر الاسمنت البورتلاندي في مصر خلال تعاملات اليوم استقرار مؤقت مقارنة بما ورد من ارتفاعات يوم أمس، حيث استقر سعر طن الاسمنت اليوم على أخر ارتفاع سجلته الشركات المنتجة أمس بعد عودة عدد من الشركات، ومازالت بعض الشركات حتى الآن لم تظهر داخل سوق البناء والتعمير بعد الزيادة الأخيرة.

إسم الشركة إسم المنتج السعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 1780 جنية سوبر سيناء سيناء 1730 جنية رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 1720 جنية رويال العادة رويال غير متاح أسمنت حلوان المنيا الواحه الأبيض 1720 جنية

سجل سعر الاسمنت الأبيض في تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير استقرار قوي مقارنة بغيره من اسعار الاسمنت، حيث تمكن سعر الاسمنت الأبيض على مدار الفترة الماضية على الثبات داخل الأسواق، ولم يشهد اى ارتفاع في أسعارها مقارنة بأسعار باقي الشركات المنتجة للأسمنت.

الشركة إسم المنتج السعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 910 جنيه أسمنت النصر النصر 888 جنيه أسمنت اسيوط المهندس غير متاح الفهد الفهد غير متاح شركة صناعات مواد البناء التعمير 888 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك غير متاح أسمنت حورس حورس غير متاح أسمنت النهضة الصخرة 880 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 890 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 903 جنيه أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 880 جنيه أسمنت العريش العسكري 875 جنيه أسمنت سيناء سيناء 880 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر غير متاح السويس للأسمنت السويس 995 جنية أسمنت بورتلاند طرة طرة 895 جنية أسمنت تكنو تكنو غير متاح أسمنت حلوان حلوان 895 جنية أسمنت شورى شورى غير متاح مصر بني سويف مصر بني سويف 895 جنيه السويدي السويدي 903 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 888 جنيه مصر للأسمنت قنا المسله 880 جنيه

وبالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط، بعد عودة بعض الشركات مرة أخرى إلى الأسواق المصرية بعد أن تم ترتيب أوضاعها، شهدت أسعار الأسمنت المخلوط استقرار في تعاملات اليوم مقارنة بغيرها من أسعار علي مدار الأيام الماضية، بعد أن أكد المؤشر السوقي على ارتفاعها الاخير بشكل عام.

الشركة السعر اسمنت سيناء النخيل غير متاح الشركة القومية للأسمنت 845 جنيه أسمنت حلوان 838 جنيه

من جديد حالة من الثبات المؤقت لحقت بتعاملات الاسمنت المقاوم داخل الأسواق المصرية اليوم، حيث تأثر سعر الأسمنت المقاوم “سي ووتر” بحالة الاستقرار في عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم لتعلن بعد ذلك الشركات المنتجة له عدم تغيير أي اسعار لها خلال تعاملات اليوم، على الرغم من احتفاظ سعر الطن بارتفاعه على مدار الفترة الماضية.