أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20/1/2018 فى الأسواق المصرية

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20/1/2018 فى الأسواق المصرية
الحديد والأسمنت

شهدت أسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم السبت استقرارا جديد خلال تعاملاتها داخل السوق المحلي، حيث أعلن الخبراء والمهتمين بأسعار الحديد والاسمنت في مصر أن سعر طن الحديد وسعر الاسمنت لم يشهد أي تغيير بوجه عام خلال تعاملات اليوم.

حالة من الثبات الشبه مؤقته قد غزت الاسواق خلال تعاملاتها اليوم، حيث استمر سعر الحديد في استقراره داخل تعاملات السوق المحلي مقارنة بما ورد من اسعار يوم أمس والأيام الماضية بعد أخر ارتفاع قد سجلته المؤشرات بشكل عام وهذا لم يغير حالة الخوف التي قد ظهرت بين المهتمين بسعر الحديد بشأن ارتفاعه من جديد.

إسم الشركةأقل سعرأعلى سعر
حديد عز12100 جنيه12100 جنيه
حديد بشاي12070 جنيه12080 جنيه
حديد العتال12000 جنيه12050 جنيه
حديد عطيه12000 جنيه12050 جنيه
حديد سرحانغير متاحغير متاح
حديد المراكبي11900 جنيه11950 جنيه
حديد المصريين11900 جنيه11950 جنيه
حديد المعاديغير متاحغير متاح
مصر الكومي11800 جنيه11850 جنيه
حديد العشري11800 جنيه11850 جنيه
حديد الجيوشي11800 جنيه11850 جنيه
حديد مصر ستيل11800 جنيه11850 جنيه
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شهد سعر الاسمنت البورتلاندي في مصر خلال تعاملات اليوم استقرار مؤقت مقارنة بما ورد من ارتفاعات يوم أمس، حيث استقر سعر طن الاسمنت اليوم على أخر ارتفاع سجلته الشركات المنتجة أمس بعد عودة عدد من الشركات، ومازالت بعض الشركات حتى الآن لم تظهر داخل سوق البناء والتعمير بعد الزيادة الأخيرة.

إسم الشركةإسم المنتجالسعر
سيناء للأسمنت الأبيضالأبيض العادة1780 جنية
سوبر سيناءسيناء1730 جنية
رويال المنيا للأسمنت الأبيضسوبر رويال1720 جنية
رويال العادةرويالغير متاح
أسمنت حلوان المنياالواحه الأبيض1720 جنية
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سجل سعر الاسمنت الأبيض في تعاملاته داخل سوق البناء والتعمير استقرار قوي مقارنة بغيره من اسعار الاسمنت، حيث تمكن سعر الاسمنت الأبيض على مدار الفترة الماضية على الثبات داخل الأسواق، ولم يشهد اى ارتفاع في أسعارها مقارنة بأسعار باقي الشركات المنتجة للأسمنت.

الشركة إسم المنتجالسعر
الشركة العربيه للأسمنتالمسلح910 جنيه
أسمنت النصرالنصر888 جنيه
أسمنت اسيوطالمهندسغير متاح
الفهدالفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناءالتعمير888 جنيه
أسمنت أسيك المنياأسيكغير متاح
أسمنت حورسحورسغير متاح
أسمنت النهضةالصخرة880 جنيه
أسمنت وادي النيلالمصري890 جنيه
لافارج للأسمنتالمخصوص903 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوانأسوان880 جنيه
أسمنت العريشالعسكري875 جنيه
أسمنت سيناءسيناء880 جنيه
الشركة القومية للأسمنتالفاخرغير متاح
السويس للأسمنتالسويس995 جنية
أسمنت بورتلاند طرةطرة895 جنية
أسمنت تكنو تكنوغير متاح
أسمنت حلوانحلوان895 جنية
أسمنت شورىشورىغير متاح
مصر بني سويفمصر بني سويف895 جنيه
السويديالسويدي903 جنيه
جنوب الواديجنوب الوادي888 جنيه
مصر للأسمنت قناالمسله880 جنيه
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وبالنسبة إلى سعر الاسمنت المخلوط، بعد عودة بعض الشركات مرة أخرى إلى الأسواق المصرية بعد أن تم ترتيب أوضاعها، شهدت أسعار الأسمنت المخلوط استقرار في تعاملات اليوم مقارنة بغيرها من أسعار علي مدار الأيام الماضية، بعد أن أكد المؤشر السوقي على ارتفاعها الاخير بشكل عام.

الشركةالسعر
اسمنت سيناء النخيلغير متاح
الشركة القومية للأسمنت845 جنيه
أسمنت حلوان838 جنيه
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من جديد حالة من الثبات المؤقت لحقت بتعاملات الاسمنت المقاوم داخل الأسواق المصرية اليوم، حيث تأثر سعر الأسمنت المقاوم “سي ووتر” بحالة الاستقرار في عمليات البيع والشراء التي جرت اليوم لتعلن بعد ذلك الشركات المنتجة له عدم تغيير أي اسعار لها خلال تعاملات اليوم، على الرغم من احتفاظ سعر الطن بارتفاعه على مدار الفترة الماضية.

الشركةإسم المنتجالسعر
أسمنت أسيوط المقاومالمقاومغير متاح
أسمنت أسيك المنياأسيك سي وتر960 جنيه
لافارج للأسمنتقاهر البحار963 جنيه
السويس للأسمنتالسويس سي ووتر940 جنيه
السويديالسويدي المقاوم948 جنيه
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