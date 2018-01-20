“بنك الشعب الصيني” يطالب بإيقاف خدمات الدفع لمتداولي العملات الرقمية

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تابع موقع مصر 365 تقارير واردة عن إدارة الأعمال في “بنك الشعب” بدولة الصين حيث تم إصدار تقرير اليوم يتضمن طلب من مزودي خدمات الدفع في الدولة الصينية بإيقاف العمل على تقديم تسهيلات لمتداولي العملات الرقمية.

وأعلنت صحيفة صينية تسمى “Securities Times” ويطلق عليها الحزب الشيوعي اسم صحيفة “People’s Daily” حيث أعلنت الوثيقة ” تطلب من جميع شركات الدفع في الدولة الصينية البدء في إجراءات تحقيقات داخلية من أجل التأكد من أن نشاطات تداول العملات الرقمية الجارية عبر خدمات الدفع الخاصة بها، وإن لم يكن كذلك يجب أن تتوقف عن تقديم الخدمات لتلك الحسابات”.

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أعلنت مصادر مطلعة في الدولة الصينية قولها أن وثيقة البنك الشعب في دولة الصين تطالب جميع الشركات بالعمل على تقديم تقارير عن التحقيقات وكذلك جميع التطبيقات بشأن متداولي العملات الرقمية خلال اليوم الموافق العشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018.

وتؤكد وثيقة بنك الشعب في دولة الصين عن تنفيذ مخطط من أجل حظر أكبر منصات تداول العملات الرقمية في دولة الصين حسب ما تم الإعلان عنه من التقارير الصادرة عن بنك الشعب الصيني ومحافظه “بان جونغ شنغ” حيث أعلنت مصادر عاملة في القطاع المصرفي في دولة الصين عن صدق الوثيقة الصادرة عن مصادر قريبة من البنك المركزي الصيني.

وأشارت الصحيفة الصينية أن وثيقة بنك الشعب الصيني تطلب من مقدمي خدمات الدفع الامتثال لأوامرها، في حين بدأت القاعة في العمل على تطبيق الخدمات المسجلة في العاصمة الصينية بكين، وطالبت الوثيقة من جميع الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات الدفع من العمل على توسيع إطار التحقيقات في جميع فروعها.

نصت وثيقة بنك الشعب الصيني على العمل على الحد من منصات تداول العملات الرقمية القائمة والمتبقية في الدولة الصينية، ولا يزال نشاط تداول العملات الرقمية الإلكترونية في دولة الصين غير واضح.

وقد أعلن بنك الشعب بدولة الصين خلال العام السابق 2017 حظر عروض العملة الأولية، وتم تحويل أنشطة منصات تداول العملات الرقمية إلى تداول عن طريق شبكة من المتداولين بدل من التداول المركزي.

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