فاروس تتوقع انخفاض أسعار الفائدة مع نهاية العام الجاري لتصل إلى 15.5%

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نشرت شركة فاروس للأبحاث مجموعة من التقارير الأخيرة، وذكرت خلال التقارير توقعاتها بخصوص قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، حيث ذكرت الشركة خلال التقارير، أنه من المحتمل أن يأتي قرار المركزي بخصوص أسعار الفائدة بخفض الأسعار لتصل إلى 17.25%.

هذا بالنسبة لتوقعات العام المالي الحالي 2017/2018، هذا حيث يتم التعامل في البنوك حاليا بسعر فائدة يقدر بنحو 19.75%، أما بالنسبة لتوقعات العام المالي القادم، فإنه من المتوقع وفقا للتقارير التي قامت فاروس بنشرها، أن تصل أسعار الفائدة بعد المزيد من الانخفاض إلى نسبة 15.50%، هذا مع حلول نهاية العام المالي القادم.

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كما أشارت فاروس إلى معدلات التضخم التي تشهدها البلاد خلال فترة النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث تسجل معدلات التضخم خلال تلك الفترة نحو 30%، وذكرت فاروس أنها تتوقع أن تشهد الفترة القادمة انخفاض تدريجي في معدلات التضخم، لتستقر بعدها مع نهاية العام المالي القادم عند قيمة 16.6%.

وأشارت فاروس كذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكدة أن استمرار حالة التحسن تلك مع ظهور المزيد من المؤشرات الإيجابية على الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، من المؤكد أنه سيساهم بشكل كبير في استمرار الانخفاضات التدريجية التي تشهدها معدلات التضخم.

وتشهد الفترة الحالية حالة من الاستقرار الملحوظ بالنسبة للحالة الاقتصادية، هذا مع ظهور العديد من المؤشرات الإيجابية التي يستمر المركزي في الإشارة إليها خلال التقارير التي يقوم بنشرها باستمرار، وذلك تحليلا للحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

الجدير بالذكر أن تلك المؤشرات الإيجابية وفقا تقارير المركزي، تستمر في الظهور على الرغم من التحديات التي تشهدها البلاد، وكان على رأسها الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على قيمة الاحتياط الأجنبي للبلاد، وأكد المركزي خلال التقارير، أن ارتفاع الاحتياط الأجنبي قد استمر على الرغم من قيام المركزي بدفع أقساط الديون الخارجية باستمرار خلال 2017.

جاء هذا بالنسبة للتوقعات التي أعلنت عنها شركة فاروس، وذلك وفقا للبيانات والتقارير التي يقوم المركزي بنشرها بصورة دورية، تحليلا للحالة الاقتصادية.

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