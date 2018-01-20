بنك القاهرة يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق قرض ال10 مليون دولار

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قام صندوق “Green For Growth Fund GGF” بعرض تمويل تقدر قيمته ب10 ملايين دولار أمريكى لبنك القاهرة، وذلك من أجل خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون والمساعدة فى إجراءات الترشيد والحد من إستهلاك الطاقة.

ويعتبر بنك القاهرة الشريك الثالث فى مصر لصندوق GGF بعد أن قام الصندوق باستهداف ستة دول فى الشرق الأوسط وأيضا شمال إفريقيا وذلك من خلال التوسعات التى قام بها فى مجاله.

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وسيقوم بنك القاهره بتمويل إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة للمشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال تطوير المعدات والآلات الصناعيةو ذلك عن طريق استخدام القرض، ويقوم البنك بنشر ترشيد استهلاك الطاقه و كذلك الحد من استخدامها وذلك عن طريق استغلال شبكة فروعه الواسعة و خبرته الطويلة فى إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل أن يصبحوا أكثر توفيرا للطاقة، وسوف يقوم البنك بالتطوير الداخلى لمقره الرئيسى وفروعه الأخرى كشريك ملتزم فى دعم الطاقة.

و صرح رئيس مجلس إدارة GGF “كريستوفر نولس”، تسعدنا شراكتنا مع بنك القاهرة و ذلك سعيا وراء رفع قيمة التمويل الموجه من أجل دعم إجراءات زياده كفاءة الطاقة للمشاريع فى مصر، فمن خلال هذا التمويل سوف يتم زيادة وتيره الاستثمارات فى جميع مجالات الطاقه وكذلك نشر التوعيةلنصل من خلالها إلى ترشيد إستهلاك الطاقة لدى المشروعات المتوسطة والصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط وكذلك منطقة شمال أفريقيا.

و يقوم صندوق GGF بتقليل أو الحد من معدل استهلاك الطاقة، وذلك من خلال الاستثمارات الكثيرة التي يقوم بتوفيرها في هذا المجال، بالتالي يساهم هذا في الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون في نحو تسعة عشر سوقا في منطقة جنوب شرق أوروبا والقوقاز و أوكرانيا ومولدافيا وذلك بقيمة لا تقل عن 20%.

كما يتطلع GGF الى زيادةحجم الاستثمارات التى يعرضها الصندوق للمؤسسات الماليه المحلية و كذلك للشركاء المحليين، ويقوم بالتمويل اللازم للشركاء المحليين سعيا وراء توفير القروض للمشاريع و كذلك للأسر المعيشية الخاصة، بالاضافة الى استثمار مباشر فى مشاريع الطاقة المتجددة المتوسطة والصغيرة.

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