فاروس تتوقع انخفاض سعر الفائدة نهاية العام على الإقراض

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حول أسعار الفائدة علي الإقراض، خرجت شركة فاروس للأبحاث بالكشف عن توقعاتها لأسعار الفائدة التي سوف يقررها يقوم البنك المركزي خلال العام المالي الجاري، حيث أعلنت شركة الأبحاث أنها تتوقع أنه يتم خلال العام المالي الجاري خفض معدلات سعر الفائدة على الإقراض.

أعلنت شركة غاروس أنها تتوقع أن يتم خفض اسعار الفائدة علي الاقراض إلى حوالي 17.25% وذلك سوف يكون مقابل 19.75% حاليًا، كما تتوقع الشركة أن تتراجع سعر الفائدة بشكل عام إلى حوالي 15.50% وذلك خلال نهاية العام المالي القادم ايضًا.

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من جهة اخرى، قد أضافت شركة فاروس في تصريحاتها الاقتصادية الصادرة في هذا الصدد أنه علي الرغم من أن متوسط معدل التضخم من العام الجاري وتحديدا في النصف الأول من المتوقع له أن يسجل حوالي 30%، لكن هناك العديد من التوقعات باستمرار هذا الانخفاض في التعاملات خلال نفس العام.

جدير بالذكر أن فاروس قد توقعت أن يتباطأ بشكل تدريجي خلال هذا العام معدل سعر الفائدة في البنوك والمصارف حتى يصل إلى حوالي 16.6% مع اقتراب نهاية العام المالي القادم، كما أن شركة الابحاث الاقتصادية قد توقعت في تصريحاتها من خلال المشرات المالية السوقية أنه سوف يستمر معدل التضخم داخل الاسواق في التباطؤ وذلك سوف يكون نتيجة تحسن الإنتاج في البلاد بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي المتوقع في شتي القطاعات.