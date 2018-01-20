“اقتصاديون” يتوقعون جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية خلال عام 2018

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تابع موقع مصر 365 توقع مجموعة من الاقتصاديين أن تجني جمهورية مصر العربية خلال السنوات الماضية ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة السابقة مع استمرار العمل على اكتمال الإصلاحات في المجالات الاقتصادية وخصوصاً في المجال الصناعي والعمل على تقليل ميزان العجز التجاري، إلى جانب زيادة الصادرات.

وأعلنت رئيس قسم البحوث ببنك فاروس الاستثماري “رضوى السويفي” أن جمهورية مصر العربية قد وزعت قدميها على الطريق الصحيح في مجالات الإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام الأربعة السابقة، وخصوصاً بعد الإعلان عن الدخول في مفاوضات اقتصادية مع “صندوق النقد الدولي” خلال عام 2016.

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وأشارت رضوى السويفي أن صندوق النقد الدولي قد وافق خلال شهر نوفمبر من عام 2016 السابق على منح جمهورية مصر العربية قرض دولي بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على مدار 3 أعوام، وتبنت الدولة المصرية برنامج ضخم في مجال الإصلاح الاقتصادي تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

أضافت رضوى السويفي في تصريحات صحيفة لهاه تمت نشرها عبر الوكالة الإخبارية رويترز “مهدنا الطريق واتخذنا خطوات قوية، وسوف نجني الثمار ونهرى طفرة اقتصادية خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات كل الإصلاحات التي تجري خلال الفترة السابقة كانت مالية، ونحتاج الآن الإصلاحات على المستوى الزراعي والصناعي، لنتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة، ونوفر احتياجاتنا من الصناعة المحلية”.

أعنت محللة الاقتصاد المصري في بنك أرقام كابيتال الاستثماري ريهام الدستوري قائلة “مصر غيرت هيكلها الاقتصادي تماماً خلال الفترة السابقة، النمو قد يكسر حاجز 6% سنويا خلال الفترة القادمة، ولو واصلنا العمل على إصلاحات أخرى والقضاء على البيروقراطية”.

أعلن محلل الاقتصاد المصري الكلي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال “نعمان خالد” قائلاً “إن عام 2014، وعام 2015 ومعظم عام 2016 كانت سنوات الفرض الضائعة على الاقتصاد المصري، إذ كان يمكن خلالها اتخاذ إصلاحات عظيمة بتكلفة أقل كثيراً من الوقت الحالي”.

وأضاف نعمان خالد “كان سعر صرف الدولار في 7,15 جنيه مصري للدولار الأمريكي في البنوك خلال شهر يونيو 2014، في حين كان السعر في السوق السوداء نحو تسعة جنيهات، وعند تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر كان السعر الرسمي 8,88 جنيه مصري وفي السوق الموازية ما يقارب 18 جنيه مصري، ويبلغ سعر الدولار حوالي 17,75 جنيه مصري حاليا بينما اختفت السوق الموازية تماماً بعد تحرير سعر الصرف”.

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