“أسعار العملات” خلال تعاملات اليوم السبت 20/1/2018 استقرار سعر صرف الدولار

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تابع موقع مصر 365 استقرار أسعار العملات في السوق المصري خلال تعاملات اليوم الموافق العشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 وهو ثاني أيام العطلات الأسبوعية للبنوك المصري، على نفس سعر ختام التعاملات المالية البنكية خلال يوم الخميس السابق.

واستقرت أسعار كل من العملات التالية سعر اليورو إلى جانب استقرار سعر اليورو، وسعر الجنيه الاسترليني، وسعر الدينار الكويتي، واستقرار سعر كل من الريال السعودي وسعر الدولار الأمريكي.

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وتبعا لأخر التحديثات الاقتصادية في عدد من البنوك العاملة في جميع الأسواق المصرفية في مقدمتها البنك الأهلي المصري و تبعاً لأسعار العملات التي كانت اليوم فهي كالتالي سعر صرف الدولار الأمريكي حيث سجل سعر الدولار للبيع حوالي 17,75 جنيه مصري، وسعر الشراء حوالي 17,65 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري فقد سجل سعر الدولار للبيع حوالي 17,75 جنيه مصري، وسعر الشراء حوالي 17,65 جنيه مصري، أما بالنسبة إلى سعر الدولار خلال بنك مصر فقد سجل سعر الشراء 17,64 جنيه، أما سعر البيع فقد سجل حوالي 17,74 جنيه.

وسجل سعر الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري سعر البيع 17,75 جنيه مصري، وسعر الشراء 17,65 جنيه مصري، أما سعر صرف الدولار في بنك القاهرة فقد سجل سعر البيع 17,75 جنيه للبيع، وسعر الشراء 17,65 جنيه.

أما سعر صرف الدولار في بنك CIB البنك التجاري الدولي فكان سعر البيع 17,75 جنيه، وسعر الشراء 17,64 جنيه مصري، أما سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية فقد سجل سعر البيع 17,75 جنيه مصري، وسعر الشراء حوالي 17,65 جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر اليورو الأوروبي فقد سجل ثبات في الأسعار بعد ختام تعاملات يوم الخميس السابق حين سجل سعر الشراء 21,47 جنيه مصري، وسعر البيع 21,74 جنيه مصري.

أما بالنسبة إلى سعر الجنيه الأسترالي فقد سجل في خلال تعاملات اليوم للشراء 24,36 جنيه، أما سعر البيع تبعا للبيانات الصادرة من البنك الأهلي المصري فقد سجلت حوالي 24,65 جنيه.

أما بالنسبة إلى سعر صرف الدينار الكويتي فقد سجلت للشراء سعر 58,69 جنيه مصري، وسجل سعر البيع حوالي 59,05 جنيه مصري تبعا للبيانات الاقتصادية الصادرة عن البنك الأهلي المصري، واستقر سعر صرف الريال السعودي فقد سجل سعر الشراء حوالي 4,70 جنيه مصري، وسعر البيع 4,73 جنيه مصري.

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