“التموين” توضح حقيقة تحويل الدعم السلعي لنقدي وزيادة سعر الخبز المدعم

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تابع موقع مصر 365 تداول العديد من الشائعات حول قيام “وزارة التموين والتجارة الداخلية” في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة، والتي أصبت العديد من المواطنين بحالة من القلق والذعر بعد أن تم الإعلان البعض أن الوزارة تعتزم زيادة سعر الخبز، والعمل على إلغاء منظومة الدعم السلعي.

وقد حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الرد على جميع الشائعات التي تقلق جموع المصريين، حيث أعلنت الوزارة أن لن يتم إلغاء منظومة الدعم السلعي في جمهورية مصر العربية، أو التوقف عن تقديم الدعم السلعي التمويني إلى دعم نقدي مالي يقدم إلى الأسر المصريين المستحقة لمنظومة الدعم السلعي.

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كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية على عدم رفع أسعار أرغفة الخبز المدعم في الدولة المصرية، بالإضافة إلى عدم تخطيط الوزارة إلى رفع أسعار الأرز في منافذ السلع التموينية وكذلك المجمعات الإستهلاكية في الأسواق التجارية المصرية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها لن تتوقف عن صرف السلع لنقاط الخبز إلى جموع المصريين، إلى جانب إعلان الوزارة أنها لن تتوقف عن استيراد القمح الفرنسي إلى الأسواق المصرية، وأعلنت الوزارة أن الدعم التمويني ودعم الخبز باقي كما هو ولن يتم إجراء أي تعديل عليه، ولن يتم تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي.

وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لن تعتزم العمل على إلغاء بطاقات الدعم السلعي ما يقارب دخله على مبلغ ألف وخمسمائة جنيه مصري، وأضافت الوزارة أنه لن يتم التوقف عن كتابة سعر البيع للمستهلك على جميع المنتجات الغذائية المعبأة والمغلفة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم في الفترة الأخيرة تداول العديد من الشائعات التي تعلن عن تبديل الدعم السلعي ودعم الخبز إلى دعم نقدي وأوضحت الوزارة أن الدعم السلعي ودعم الخبز مستمر على صورته ولن يتم تغيير إلى تقديم دعم نقدي.

والجدير بالذكر أن هناك حالة من القلق قد انتابت المواطنين في الشارع المصري وخصوصا فيما يتعلق بمنظومة الدعم السلعي الهامة جداَّ لحياة المصريين الذي يتم تقديمه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد نفت الوزارة تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي.

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