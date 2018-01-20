التموين ترد على شائعات زيادة أسعار الأرز في المجمعات الإستهلاكية

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فى الآونة الأخيرة تم تداول أنباء تؤكد وجود زيادة في أسعار الأرز فى جميع المنافذ التموينية، وتم نشر الخبر في كثير من مواقع التواصل الإجتماعي، بينما نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هذا الخبر الكاذب.

كما أكد المركز عبر تصريح له في إحدى القنوات الفضائية، على أنه قد تم الاتصال مع وزارة التموين للتأكد من هذه الأخبار، وقامت وزارة التموين بنفي هذا الخبر، مؤكدة على أنه لا توجد أي زيادة في أسعار الأرز في أي جهة، سواء تخص منافذ بيع السلع التموينية، والمجمعات الاستهلاكية، وأن أسعار الأرز ثابتة في منافذ البيع و فروع جمعيتي التي توجد في جميع المحافظات.

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كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الأرز ثابتة، ويتم بيع كيلو الأرز البلدى فى الأسواق المصرية بسعر 6.5 جنيهات، ويتم توريد حوالي 50 ألف طن أرز في الشهر الواحد، للهيئة العامة للسلع التموينية، ويصل سعر طن الأرز من مضارب شركات القطاعين الخاص والعام إلى 6100 جنيه للطن الواحد.

وأشارت وزارة التموين أن رصيد الأرز في مخازن الدولة آمن ويغطي مقررات البطاقات التموينية في الفترة القادمة، كما أكدت وزارة التموين على أنها حريصة كل الحرص على متابعة أسعار السلع التموينية في جميع منافذ البيع بجميع محافظات الجمهورية، وأن وزير التموين أمر في الأسابيع الأخيرة بكتابة الأسعار على جميع السلع ليضمن عدم التلاعب بها من قبل التجار والموزعين، مؤكدة على أنها تضخ الكميات المطلوبة للسلع التموينية، والتي تغطي احتياجات المواطنين، مؤكدة أيضاً على وجود حملات رقابية تراقب الأسواق والأسعار لضبط أي مخالفة من التجار و الموزعين.

كما تناشد وزارة التموين المواطنين أنه في حالة أي شكوى بشأن ارتفاع أسعار السلع أو نقص السلع التموينية في أي محافظة من محافظات مصر، أن يتم الإبلاغ عنها وذلك من خلال الخط الساخن التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية “19280”، وعلي البريد الإلكترونى “www.shakwa.eg”، وأكدت الوزارة على وجود فريق عمل جاهز للرد فى استقبال شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة في حل هذه المشاكل.

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