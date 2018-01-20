المركزي يعلن عن ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية بنحو 15.9%

Advertisements

شهدت قيمة الصادرات السلعية ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمة الصادرات إلى نحو 21.7 مليار جنيه، وذلك بعد نسبة الارتفاعات التي طرأت عليها والتي عادلت 15.9%، هذا وفقا لأحدث البيانات الرسمية التي قام البنك المركزي بالإعلان عنها ضمن مجموعة من التقارير التي نشرها مؤخرا.

الجدير بالذكر أن تلك البيانات جاءت بخصوص الفترة ما بين يوليو وحتى سبتمبر، وذلك بالنسبة للعام المالي 2016/2017.

Advertisements

وجاءت التقارير التي نشرها المركزي لتشير إلى السبب وراء تلك الارتفاعات، مشيرة أنها جاءت مع ارتفاع قيمة الصادرات الغير بترولية، والتي تشكل نحو 69.8% من إجمالي حجم الصادرات المصرية، ووصلت قيمة الارتفاعات في تلك الصادرات إلى ما يعادل 2.1 مليار دولار.

هذا وبالتالي وصلت القيمة الإجمالية للصادرات الغير بترولية، وذلك بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت عليها إلى نحو 15.14 مليار دولار، في حين أن نسبة 30.2 % تشكل نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات، والتي قد ارتفعت مؤخرا بقيمة 874 مليون دولار، لتصل بعد تلك الارتفاعات إلى حوالي 6.55 مليار دولار.

وذكر المركزي كذلك الارتفاعات التي مرت بها صادرات السلع نصف المصنعة، مؤكدا أنها قد وصلت بعد تلك الارتفاعات إلى نحو 1.3 مليار دولار، وكذلك الارتفاعات التي طرأت على صادرات الزيوت والوقود والتي وصلت بعدها إلى قيمة 988.1 مليون دولار، أما بالنسبة للسلع تامة الصنع، فقد وصلت بعد الارتفاعات الأخيرة إلى 617.4 مليون دولار، ووصلت صادرات المواد الخام بعد الارتفاعات الأخيرة إلى نحو 107.4 مليون دولار.

جاء هذا وفقا للبيانات الأخيرة التي قام البنك المركزي بالإعلان عنها، ضمن مجموعة من التقارير الرسمية التي نشرها مؤخرا، حيث أشار المركزي خلال التقارير إلى الارتفاعات التي طرأت على إجمالي حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، وكذلك ذكر المركزي السبب وراء تلك الارتفاعات الاخيرة.

وأضاف المركزي أن الارتفاعات التي طرأت على قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج، من المتوقع لها أن تساهم وبشكل كبير في تعزيز قيمة الاحتياطي الأجنبي، وذلك من خلال العملات الصعبة التي تدخلها الصادرات إلى البلاد لتضاف إلى قيمة الاحتياطي الأجنبي.

اقرأ أيضا: