“مركز المعلومات” يوضح حقيقة زيادة أسعار الأرز بجميع المجمعات الاستهلاكية

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تابع موقع مصر 365 نفى “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” التابعة إلى مجلس الوزراء المصري ما تم تداوله في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بناء على أنباء تفيد بوجود زيادة في “أسعار الأرز” في منافذ التموين وكذلك في المجمعات الاستهلاكية نبتعد تحرك سعر طن الأرز.

سجل سعر طن الأرز زيادة تقدر بحوالي مائتين جنيه مصري تبعاً لما تم تردده من قبل بعض التجار، وأضاف “مركز دعم القرار واتخاذ القرار” في تقرير صادر عنه اليوم حيث أعلن المركز أنه قد قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية نفي صحة الأخبار.

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدم إدراج إي زيادة على أسعار الأرز سوف في جميع منافذ شركتي الجملة أو في المجمعات الاستهلاكية التابعة إلى الوزارة، إلى جانب المحلات التجارية لبقالي التموين، وكذلك في فروع جمعيتي القائمة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار الأرز في التموين مستقرة، وأشارت الوزارة أن سعر كيلو الأرز البلدي سجل حوالي ستة جنيهات ونصف، في حين تم توريد ما يقارب من خمسين ألف طن من الأرز بصفة شهرية لصالح “الهيئة العامة للسلع التموينية” بسعر الطن ستة آلاف ومائة جنيه من مضارب شركات القطاعين الخاص والعام.

وأكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأرصدة الاستراتيجية من الأرز تعد آمنة وتكفي لمقررات بطاقات التموين خلال الفترة القادمة، وأوضحت الوزارة حرصها على أن تقوم بمتابعة موقف السلع التي تعد سلع أساسية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية والتي تتمثل من الأرز، والسكر والزيوت وغيرها.

اشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تقوم بتوفير احتياجات المواطنين للعمل على تلبية الطلبات في الأسواق التجارية المصرية إلى جانب إدراج العديد من الحملات الرقابية على جميع المنافذ التجارية ليتم متابعة توفير السلع التموينية وضمان عدم تلاعب التجار بالأسعار.

أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المواطنين أنه في وجود أي شكوى بخصوص نقص السلع التموينية الأساسية أو إلى جانب ارتفاع الأسعار على غير حق في أي محافظة في مختلف محافظات الدولة المصرية عليهم الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية على رقم “19280”، أو من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg‏.

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