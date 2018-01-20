إجراءات هامة يجب اتخاذها لضمان نجاح تصدير العقارات

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أعلن الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس “حسين صبور” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها مؤخرا، أن أسعار العقارات في مصر لا تزال هي الأرخص حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط.

هذا وخلال التصريحات التي قام بها صبور لمصر 365، فقد أشار إلى مشروعات التسويق التي تقوم الشركات خلال الفترة الحالية، والتي تحاول من خلالها تقديم الدعم الكافي لتصدير العقارات للخارج وذلك من خلال تسويق المنتج بالخارج.

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حيث أشاد بهذا الدور خلال التصريحات التي قام بها مؤكدا على الأهمية الكبرى التي يتمتع بها التسويق العقاري بالخارج، هذا وأضاف أيضا أنه يوجد مجموعة من الإجراءات الهامة التي يجب اتخاذها بخصوص عملية التسويق العقاري، والتي لابد منها إذا ما كنا نطمح وراء نجاح تلك العملية.

وذكر عملية تحديد المستهدفين من عمليات التسويق بالخارج، حيث من الممكن أن تستهدف عملية التسويق العقاري في الخارج الأجانب أو العرب الأجانب أو حتى المصريين من العاملين خارج حدود البلاد.

هذا بجانب التأكد من مدى جدية واحترام الشركات العقارية الداخلة في مجال التسويق العقاري بالخارج، هذا ضمن الإجراءات التي يجب التأكد من القيام بها على أكمل وجه، سعيا وراء تحسين صورة السوق المصرية بالخارج وعدم إعطاء أي فرصة لنقل صورة سلبيه عنه.

هذا بجانب ضرورة إدخال البنوك في هذا المجال، وذلك للقيام بدورها الهام في توفير غطاء تمويلي للشركات العقارية المقبلة على العمل في هذا المجال، وبالتالي يتسنى للشركات الاستمرار فيه بدون اللجوء إلى التوقف لعدم توافر الغطاء المالي الكافي.

وأضاف في نهاية التصريحات التي قام بها، أنه يجب التأكد من احترافية عمليات الترويج التي تتم في الدول الأوروبية، وذلك بالنسبة للمناطق الساحلية، إذ أنه من المعروف أن الأجانب يفضلون تلك المناطق، والتي تنتمي إلى الساحل الشمالي وشرم الشيخ وكذلك الغردقة.

الجدير بالذكر أنه من المؤكد أن القيام بتلك الخطوات وأخذ تلك النقاط عين الاعتبار، من المؤكد أن يساهم بشكل كبير في تحسين تعاملات السوق العقارية، خصوصا بعد حالة الركود والكساد التي عانت منها السوق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.

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