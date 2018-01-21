الفيوم: بدء فعاليات الدورة التدريبية للإستيراد بالغرفة التجارية

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إنطلقت فعاليات الدورة الثانية لمزاولة الأستيراد التى تنظمها الغرفة التجارية اليوم بمحافظة الفيوم بالتنسيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم .

حضر الإفتتاح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، مجدى طه جاب الله ومستشار رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، عبد القادر إسماعيل والمحاسب حازم السنوسى مدير عام الغرفة التجارية بالفيوم والدكتور وائل محمود مساعد عميد برامج كارديف بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

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يحاضر فى الدورة نخبة متميزة من أساتذة ومدربي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .بإشراف الدكتور وائل محمود مساعد عميد برامج كارديف.

وتم تدريب المستوردين المشاركين بالدورة على كافة الوسائل المتعلقة بالإستيراد من طرق النقل والشحن والتأمين والمستندات المتعلقة بها وكذلك الأجراءات الجمركية والتجارة الدولية والتعريف بالحجر الزراعى والبيطرى والاعتمادات المستندية والمخاطر التى يتعرض لها البعض فى عملية الإستيراد.

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