مؤشرات البورصة ترتفع بصورة جماعية مع بداية تعاملات اليوم

Advertisements

شهدت تعاملات البورصة المصرية اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاع ملحوظ في جميع مؤشرات البورصة، وذلك مع بداية التعاملات.

حيث وصلت قيمة الارتفاعات التي سجلها مؤشر EGX 30 خلال تعاملات اليوم نحو 0.16% وبالتالي يرتفع المؤشر إلى مستوى 15436 نقطة، بينما وصلت قيمة الارتفاعات التي سجلها مؤشر EGX 50 مع بداية تعاملات اليوم نحو 0.22%، وبالتالي وصل المؤشر إلى مستوى 2750 نقطة.

Advertisements

هذا بجانب الارتفاعات التي شهدتها تعاملات المؤشر EGX 70 والتي سجلت نحو 0.24%، وبالتالي وصوله إلى مستوى 857 نقطة، وارتفع المؤشر EGX 100 مع بداية تعاملات اليوم بقيمة 0.18%، وتمكن بعد الارتفاعات من تسجيل 2040 نقطة.

اقرأ أيضا: