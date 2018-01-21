المركزي يطرح غدا أذون خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه

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أعلن المركزي المصري خلال مجموعة من التقارير التي نشرها، أنه سيقوم بطرح سندات وأذون خزانة غدا الاثنين بالنيابة عن وزارة المالية، وتصل قيمة الأذون والسندات المقرر طرحها إلى نحو 2.5 مليار جنيه.

حيث تصل قيمة الطرح الأول لأجل 3 سنوات نحو 1.5 مليار جنيه، بينما تقدر قيمة الطرح الثاني لأجل 7 سنوات بنحو مليار جنيه، هذا وفقا للتقارير التي نشرها المركزي.

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وأظهرت التقارير كذلك قيمة العجز في الموازنة المحتمل خلال هذا العام، حيث قدرت قيمة العجز في الموازنة المحتمل هذا العام بنحو 370 مليار جنيه، ويسعى المركزي للقضاء على هذا العجز من خلال عمليات الطرح التي يقوم بها لسندات وأذون الخزانة المصرية.

حيث يقوم المركزي بإجراءات الطرح تلك بالنيابة عن وزارة المالية، سعيا وراء توفير النفقات التي تحتاجها البلاد، هذا بجانب العمل على سد قيمة العجز التي تعاني منها الموازنة للعام المالي 2017/2018.

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