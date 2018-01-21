استمرار تراجع سعر صرف الدولار وتأثيره على حياتنا اليومية

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تابع موقع مصر 365 توقعات خبراء الاقتصاد والمحليين في المجال المالي استمرار هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي على الرغم من جميع المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى دعم صعود سعر الدولار الأمريكي بسبب العديد من الأسباب فيما تستمر العديد من العملات الرسمية الأخرى في الارتفاع أمام الدولار الأمريكي بما يؤثر على التعاملات المالية اليومية للعديد من البشر على مستوى العالم.

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال العام الماضي 2017 بنسبة تصل إلى 10% في أول تراجع سنوي للدولار منذ خمس سنوات مضت، كما هبط مؤشر الدولار الأمريكي لنحو تسعين نقطة، وتواصل تقديرات الأسواق المالية ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والهادفة إلى تشديد سياساتها النقدية، مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي وغيره بصورة إيجابية إلا أن التوقعات الاقتصادية تدل على استمرار هبوط سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة.

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وهناك العديد من العوامل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية الهامة ومنها الإصلاح الضريبي الذي ينتهجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الحالية مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي بشكل كبير مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة متتالية وسريعة في أسعار الفائدة، كما شهدت الأسهم في الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الارتفاع، وأصبح به نوع من ضغوط التصحيح مما جعلها أقل إغراء للمستثمرين، إلى جانب أن سندات الخزينة قد شهد زيادة في العائدة خلال بداية عام 2018.

وأشار الاقتصاديون أن من أهم الأسباب وراء تراجع سعر صرف الدولار هو أن البنوك المركزي في جميع الاقتصاديات الرسمية بدأت تخطط من أجل تشديد سياستها المالية و النقدية والعمل على تخفيض أو وقف شراء السندات، مما ترتب عليه نقل رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى دول آسيا والدول الأوروبية من أجل تحقيق أكبر باستثمارات أعلى.

يعد استمرار تراجع سعر الدولار الأمريكي مفيد من الناحية الاقتصادية مما يؤدي إلى تحسين أداء الصادرات في الولايات المتحدة الأمريكية مما يجعلها أكثر قدرة على التنافس، فضلاً عن أن الدين الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية المستحق للعديد من دول العالم وبالتالي فإن انخفاض سعر الدولار تتحمله الولايات المتحدة أقل من خدمة الدين.

كما يتأثر بعض الناس بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي بدرجات مختلفة تعتمد على ارتباط عملاتها مع الدولار الأمريكي، فتعد الدول التي لم تحرر سعر صرف عملاتها بشكل حر أمام الدولار الأمريكي يمكن لمواطنيها من شراء كل ما هو مرتبط بالدولار بأسعار تعد أفضل، أما بالنسبة إلى الدولة المرتبطة عملتها الرسمية بالدولار الأمريكي فهي تعاني بسبب ارتفاع كلفة تعاملاتها إلى جانب اقتصاديات أخرى مثل اليورو وكذلك الجنيه الإسترليني، مما يؤدي إلى استفادة جميع الدول المصدرة للبترول بشكل عكسي بين سعر صرف الدولار الأمريكي وبين سعر السلع.

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