“المصيلحي” يعلن مخزون السكر يكفي لمدة ثلاثة أشهر ونصف

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي عن استهلاك المواطنين في جمهورية مصر العربية حوالي ستة عشر مليون طن من القمح، بينما إنتاج الدولة المصرية من القمح يبلغ ما بين سبعة إلى ثمانية مليون طن.

أكد علي المصيلحي أن زيادة مخزون صوامع القمح من أجل الحفاظ عليه لمدة تصل إلى سنة ونصف بلغت حوالي أربعة مليون طن بعد أن كانت تبلغ حوالي مليون ونصف طن فقط.

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وأضاف علي المصيلحي خلال كلمته التي القاها إمام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة بني سويف اليوم الموافق يوم الأحد الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018 حيث أعلن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 3,7 مليون طن من القمح.

وأعلن علي المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في الدولة المصرية يعد من أعلى مستويات مخزون القمح الاحتياطي، وأشار أنه يطمئن الشعب في جمهورية مصر العربية إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر تكفي الدولة المصرية لمدة ثلاثة أشهر ونصف شهر القادم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي أن بداية شهر يناير الجاري قد بدأ تصنيع السكر من قصب السكر من أجل العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من السكر، وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قد تواجه تغطية تصل إلى ثلاثين في المئة من الزيت الخام، وتقوم الدولة على استيراد ما يقارب من سبعين في المئة بعد أن كانت الدولة تقوم باستيراد ما يقارب من ستة وتسعين في المئة من احتياجاتها من الزيت الخام.

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