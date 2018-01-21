الحكومة تسعى لسد عجز الموازنة باقتراض 14 مليار جنيه

Advertisements

أعلن البنك المركزي اليوم الأحد الموافق 21/1/2018، عن قيامه بطرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بقيمة 14 مليار جنيه، وذلك لتدبير ما تحتاجه البلاد من نفقات بجانب القضاء على العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للبلاد.

ووصلت قيمة الطرح الأول الخاص بأجل 91 يوم نحو 6.5 مليار جنيه، بينما جاءت قيمة الطرح الثاني لأجل 273 يوم نحو 7.5 مليار جنيه، هذا وفقا للتقارير الرسمية التي قام المركزي بالإعلان عنها اليوم.

Advertisements

وتقوم الحكومة المصرية بالتخلص من مشكلات عجز الموازنة، بجانب تدبير ما تحتاجه الدولة من نفقات من خلال عمليات الطرح التي يقوم بها المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، بالنسبة لأدوات الدين الحكومية، وتأتي البنوك المحلية على رأس المؤسسات المالية المقبلة على شراء أدوات الدين.

اقرأ أيضا: