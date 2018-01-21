تنمية الصادرات تسعى لجذب استثمارات جديدة في مشروعات هادفة للتصدير

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أعلنت الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات “شيرين الشوربجي” خلال مجموعة من التصريحات التي قامت بها مؤخرا، أن الهيئة تقوم خلال الفترة الحالية من خلال المشروعات الهادفة للتصدير بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

حيث تقوم الهيئة بذلك من خلال تنسيط الإجراءات التي يُلزم المستثمرين على القيام بها، بجانب العمل هلى تهيئة مناخ الأعمال ليكون منا سب لعمل المستثمرين، هذا بجانب إجراءات المشاركة فيما يتم من معارض خارجية.

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حيث تسعى الهيئة من خلال تلك الإجراءات التي تقوم بها مؤخرا بالعمل على إعداد منظومة قومية يمكن من خلالها التسويق للمنتجات المصرية بشكل قوي في الخارج.

هذا بجانب الحملات الترويجية التي يجب تنظيمها والتي يمكن من خلالها الترويج للمنتجات المصرية، حيث تهدف الهيئة من خلال تلك الإجراءات إلى العمل على رفع معدلات الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية للكثير من المنتجات المصرية.

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