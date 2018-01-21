الاستثمار العقاري هو الأفضل في 2018

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أعلن عضو شعبة الاستثمار العقاري التابع للغرفة التجارية في القاهرة ” مجدي عارف” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها، أنه على الرغم من ارتفاع أعداد المقبلين على الاستثمارات في شهادات البنوك ذات العائد المرتفع، شهادات ال20%، إلا أن الاستثمار في القطاع العقاري يعد الأفضل من بين المشروعات الاستثمارية خلال 2018.

كما أضاف عارف خلال التصريحات التي قام بها لموقع مصر 365، أنه على الرغم من الارتفاعات الملحوظة التي طرأت على أسعار مواد التشييد والبناء، إلا أن المطورين العقاريين لم يقوموا برفع أسعار الوحدات العقارية لمواجهة تلك الارتفاعات.

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حيث لم يستطع السوق العقاري خلال الفترة التي تلت قرار المركزي بتعويم الجنيه برفع قيمة العقارات إلى هذه الدرجة، ومن المتوقع للسوق العقاري أن تستقر وتأخذ وضعها الطبيعي بعد نحو ثلاثة أعوام من قرار تعويم الجنيه والذي اتخذه المركزي في 2016، وبالتالي فإنه من المنتظر أن يحدث هذا في 2019.

هذا وتقوم وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية بالعمل على التوسع في المشروعات الإسكانية الجديدة، وذلك من خلال طرح المزيد من المشروعات والتي شملت دار مصر والإسكان الاجتماعي، الأمر الذي يعتبر خطوة جيدة تجاة تلبية حاجات المواطنين وخاصة محدودى ومتوسطي الدخل، وتمثل تلك الشريحة الغالبية العظمى من المواطنين.

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