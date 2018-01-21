“المالية” تعلن طرح من 8 إلى 10 شركات حكومية مصرية للطرح خلال 18 شهراً

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تابع موقع مصر 365 تأكيد وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” على أن جمهورية مصر العربية تسعى في الوقت الراهن من طرح حوالي من ثمانية شركات حكومية إلى عشرة شركات حكومية أخرى في سوق المال خلال مدة زمنية تصل إلى 18 شهراً.

وأشار وزير المالية من خلال تصريحات صحفية له تم نشرها عبر الوكالة الإخبارية رويترز اليوم الموافق يوم الأحد الحادي عشر من شهر يناير الجاري أن تكون الشركات المستهدفة من أجل أن يتم طرحها في سوق المال المصرية تشمل على الشركات المقيدة بالفعل في سوق المال المصري.

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وقد أضاف وزير المالية المصري أن هناك عدد أخر من الشركات الغير مقيدة إلى الوقت الراهن في هيئة سوق المال المصري دون أن يذكر الدكتور عمرو الجارحي أي تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الشركات التي تسعى الدولة في طرحها والبالغة عددها حوالي من 8 شركات حكومية إلى 10 شركات حكومية مصر مطروحة في سوق المال المصري، دون ذكر أي تفاصيل عن أحجام الشركات أو الحصيلة المتوقعة من الطرح أو القطاعات العاملة فيها الشركات المطروحة.

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