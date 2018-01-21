“البورصة” تعلن الخميس إجازة بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

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تابع موقع مصر 365 إعلان إدارة سوق المال المصري “البورصة المصرية” أن يوم الخميس القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة احتفال جمهورية مصر العربية بعيد الشرطة وعيد ثورة الخامس والعشرين من شهر يناير.

وأعلنت إدارة سوق المال المصري في بيان صادر عنها اليوم الموافق يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري أنه نهاية جلسات التداولات المالية الأسبوعية سوف تكون يوم الأربعاء القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري إلى أن يتم استئناف العمل من جديد في سوق المال المصري خلال يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018.

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