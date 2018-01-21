“المصيلحي” يصف قرار السيسي لرفع قيمة الدعم إلى 50 جنيه بالقرار تاريخي

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تابع موقع مصر 365 افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المشروعات في محافظة بني سويف صباح اليوم الموافق يوم الأحد الحادي عشر من شهر يناير الجاري لعام 2018، حيث أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص برفع قيمة الدعم السلعي من واحد عشرين جنيه إلى خمسين جنيه مصري يعد قرار تاريخي.

وقد أشار الدكتور علي المصيلحي في كلمته التي ألقاها اليوم بحضور السيد الرئيس قائلاً “حضرتك كنت صاحب حس اجتماعي واضح، وشعورك بالمواطن، واتخاذ قرار برفع قيمة الدعم كان قرار تاريخي”.

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وأشار الدكتور علي المصيلحي أن فارق التكلفة سوف تتحمله الموازنة العامة للدولة المصرية وهو ما يشكل عبء كبير وواضح على الدولة المصرية، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قام بإصدار قرار في وقت صدور هذا القرار من أجل العمل على رفع قيمة الدعم السلعي ليصل إلى خمسين جنيه لكل مواطن مصري.

وأوضح الدكتور “علي المصيلحي” أن عدد المواطنين المصريين المستفيدين من منظومة دعم الخبز بصورتها الجديدة قد بلغت حوالي ثمانين مليون مواطن مصري، في الوقت الذي يستفيد فيه أكثر من سبعين مليون مواطن مصري من منظومة الدعم السلعي التمويني.

وأشار الدكتور علي المصيلحي أن معظم المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم السلعي من محافظات صعيد مصر، وهذا يدل على أن الدولة المصرية تعطي دعم صريح وواضح إلى أبناء محافظات الصعيد في الدولة المصرية.

ويجدر هنا الإشارة أن الدكتور “علي المصيلحي” قد أشار إلى قراره الخاص بكتابة سعر المستهلك على السلع والمنتجات الغذائية في جميع المحلات التجارية وكذلك محلات السوبر ماركت، وأوضح أن الهدف من القرار هو العمل على ضبط الأسواق التجارية، وإحكام سيطرة الدولة عليها المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية وهذا ما حدث على أرض الواقع في الفترة الأخيرة.

وأختتم الدكتور علي المصيلحي كلمته بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على العمل على ضبط منظومة الدعم السلعي ودعم الخبر بشكل كامل، وهذا الأمر هو ما دفعها إلى العمل على زيادة عدد منافذ التوزيع التابعة لها الوزارة وتم إطلاق العديد من المشروعات من أجل إدراج العديد من منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة، وأشار أن عدد الجمعيات الاستهلاكية في الدولة المصرية يصل إلى ما يقارب من 1200 منفذ في مختلف محافظات الدولة المصرية.

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