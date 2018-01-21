الحكومة تعدل مسار الموازنة عن طريق فرض ضرائب على أصحاب الفيلات والقصور

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قد وافق خبراء عقاريون،وجود ضرائب جديدة على من يمتلكون عقارات فاخرة، مثل الكموندات والشقق الفاخرة والفيلات والقصور، مشيرين إلى أن هذه العقارات يجب فرض ضرائب عليها تترواح بين 5 إلى 10% تقريبا وذلك لأن عدد كبير من هذه الشرائح يعتبر ضمن تعداد العقارات المغلقة التى لا تقدم الى الدولة أى فوائد مادية .

وأوضح أن إيرادات هذه العقارات والضرائب الجديدة يمكن أن يكون حل في مواجهة أزمة الإسكان في مصر وتوفير شقق للأكثر احتياجا.

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وقد تقدم الخبير العقارى للبرلمان بمناقشة قانون يسمح بالقيام بذلك خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن وزارة المرافق و المجتمعات العمرانية والإسكان لا تقدر على حل مشكلة شبح الوحدات السكنية المغلقة والتى تتطلب القيام بحصر شامل فى المدن الجديدة، مؤكدا أن ايرادات الضرائب الجديدة و العقارات الفارهة من المحتمل أن تقوم بحل مشكلة أزمة الإسكان فمصر وأيضا مساعدة الأكثر احتياجا فى إيجاد شقق لهم.

و قد ظهرت نتائج التعداد التى قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء أنه يوجد ما يزيد عن 10 ملايين وحدة مغلقة على مستوى الجمهورية بالاضافه إلى حوالى 45 مليون وحدة سكنية بمصر.

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