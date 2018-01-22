تقرير عالمي يتوقع ارتفاع تصنيف مصر الائتماني وانخفاض التصنيف القطري

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كشف تقرير صادر عن بنك عالمي أن عام 2017 شهد انخفاضا في التصنيفات الائتمانية للعديد من البلدان في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط.

قال تقرير وحدة الأبحاث بالبنك الدولى “بى إن بي باريبا” الأحد أن 13 دولة لديها توقعات إيجابية فى عام 2018 وهي أرمينيا وكرواتيا وجمهورية التشيك ومصر واستونيا وغانا والمجر ولاتفيا وليتوانيا والمغرب وروسيا، وأكد التقرير على استمرار الاقتصاد المصري في الإصلاح ، وعدم تأثير الانتخابات الرئاسية على ميزان المالية في البلاد.

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وأضاف أن “الانخفاض في التصنيف تجاوز التحسينات ويتوقع أن يبقى كما هو في عام 2018»، مشيرا إلى إمكانية انخفاض ترتيب 15 دولة هي «أنغولا وأذربيجان والبحرين وجمهورية الكونغو والغابون وكينيا ومقدونيا وموزمبيق وناميبيا وعمان وقطر وجنوب أفريقيا وتركيا وزامبيا “.

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