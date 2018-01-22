إجراءات البورصة الأخيرة تساهم في انقاذ الاستثمارات

Advertisements

أعلنت خبير أسواق المال، الدكتورة “نور الشرقاوي” خلال مجموعة من التصريحات الأخيرة التي قامت بها، أن الاقتصاد المصري قد تأثر كثيرا بالإصلاحات الاقتصادية التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ نوفمبر 2016، وقد تسببت تلك الإصلاحات في حدوث تراجع ملحوظ في قيمة المدفوعات، وقدرت هذا التراجع بنحو 40%.

وكان هذا وفقا للتقارير الأخيرة التي تم نشرها مع نهاية العام الماضي، وقد تمكنت البورصة من تحقيق أرقام قياسية جديدة، وذلك من خلال انعكاس تلك الإجراءات على الاستثمار غير المباشر وبالتالي على مؤشرات البورصة.

Advertisements

هذا ومع استمرار الإجراءات الاحترازية عن السوق بجانب الاستعانة بآلية short selling خلال الفترة القادمة، وذلك بعد النجاحات التي تمكنت البوصرة من تحقيقها من خلال إجراءات جديدة ومنظمة تم اتخاذها مؤخرا بخصوص إدخال سعر الإغلاق، فإنه من المتوقع أن يستمر الآداء الايجابي للبورصة المصرية.

حيث تقوم تلك الإجراءات الجديدة التي تتخذها إدارة البورصة بالعمل على جذب المزيد من المتاجرة والسيولة على الأسهم، وبالتالي يتم امتصاص قيمة الضغط البيعي وذلك دون الإخلال بالقيمة الفعلية للسهم على الشاشة.

كما أن التحليل الذي تم الإشارة إليه خلال التصريحات يقدم دعم ملحوظ للأخبار الإيجابية والتي من المقرر ظهورها خلال هذا العام، هذا مع الموافقة على قانون الإفلاس وذلك مع بداية هذا العام، وكذلك الاستمرار في انخفاض معدلات التضخم بهذه الوتيرة، مع وجود احتمالات بحدوث انخفاضات جديدة لأسعار الفائدة.

اقرأ أيضا: