التموين تعلن عن انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق

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صرح محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين خلال اتصال هاتفي ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور أن أسعار اللحوم انخفضت من 150 و160 جنيه إلى 90 و 110 جنيه، وأن الوزارة عقدت اتفاقية مع السودان تنص على توفير اللحوم بسعر 85 جنيها طوال العام.

وأضاف محمد سويد أن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذ خطة طموحة بالوقت الراهن توفير اللحوم بنسبة 100% مثل مشروع البتلو والمليون رأس متوقعا أن ذلك سوف يواكبه انخفاض في سعر اللحوم.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين بشأن مشروع ” جمعيتي ” أنها تجربة شابة تهدف إلى توفير أكبر عدد من منافذ بيع السلع التموينية بشرط أن يكون المسئول عن المشروع شاب يتراوح عمره ما بين 20 و40 عاما ويتقدم بأوراقه للشركة القابضة للسلع الغذائية.

وأشار المتحدث إلى نجاح تشغيل 3 آلاف فرع لمشروع جمعيتي حتى الآن مضيفا أن تلك الفكرة دفعت الوزارة على الموافقة على فتح 1200 فرع آخر حيث قامت الوزارة بمعاينة تلك الفروع وسوف تفتح قريبا، وسوف تفتح الوزارة أبواب التقديم مرة أخرى لإنشاء فروع جديدة مما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والمنتجات التي يحتاجها المواطنين.

وأوضح محمد سويد أن الوزارة خلال العام الجاري سوف تنفذ خطة لإنشاء مناطق لوجستية في الصعيد وعددها منطقتين حيث سوف تتوافر فيها السلع بأسعار لا ترتفع كثيرا عن سعرها الأساسي، إلى جانب إنشاء 4 مناطق لوجستية في الوجه البحري.

وأضاف أن هدف الوزارة من إنشاء المناطق اللوجستية هو أن تكون واحدة من آليات ضرب الأسعار في الأسواق حيث لا يستطيع المزارع بيع المنتج ضاربا مثال عن الطماطم فعند نقلها إلى مسافات طويلة يفسد بعضها مما يجعل التاجر يحمل سعرها على المستهلك من خلال رفع سعرها، لذلك السلع سوف تعرض من المنتج للمستهلك طبقا لاستراتيجية الدولة لتكون الزيادة في أسعارها بسيطة للغاية

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