توقعات بتراجع الدولار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة

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توقع الخبراء انخفاض الدولار الأمريكي في الفترة المقبلة بعد الاستقرار الذي شهده الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية.

وفسر الخبراء توقعهم بانخفاض متوسط سعر الدولار في الفترة المقبلة إلى الاجازة السنوية للشركات الصينية، حيث تقل عملية التجارة والاستيراد من الصين إلى مصر، ما من شأنه أن يقلل من الطلب على العملة الأجنبية.

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ومن المتوقع أن يعاود الدولار ارتفاعه مجددًا خلال بعد نهاية أجازة الشركات الصينية، وتبدأ أجازة الصين رسميًا في 15 فبراير المقبل، ولكن تبدأ حركة الإسيتيراد من المصانع الصينية بالتوقف من بداية شهر فبراير حتى نهايته.

وأرجع بعض المتفائلين الاستقرار الحالي نتيجة حزمة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة السابقة.

شاركنا برأيك في تعليق: هل تتوقع تأثر سعر الدولار خلال الفترة المقبله بالصعود أم الهبوط؟