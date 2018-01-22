“الإسكان” تعلن بدء تسليم أراضي القرعة المتميزة بمدينة السادات في فبراير

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” عن بدأ “جهاز مدينة السادات” يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر فبراير لعام 2018 عن تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز في المناطق السكنية التالية “س 36، س 35، س 23” التي تم تخصيصها عن طريق القرعة العلنية والتي تم إجراؤها في السادس من شهر نوفمبر السابق لعام 2017، وذلك حتى يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر مارس لعام 2018.

وقد أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات المهندس “علاء منيع” أنه سوف يتم تسليم قطع الأراضي السكنية في القطعة س 23 من “289 إلى 314” يوم الثلاثاء السادس من شهر فبراير القادم لعام 2018، أما قطع الأراضي من 315 إلى 342 فسوف يتم تسليمها خلال يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر فبراير القادم.

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كما تم تخصيص يوم الخميس الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري لعام 2018 لمن يتخلف عن موعد تسلم الأراضي في المواعيد التي تم تحديدها، وسوف يتم تسليم قطع أراضي المناطق السكنية س 36 من رقم 86 إلى 126 يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2018، والقطع من 127 إلى القطعة رقم 167 سوف يتم تسليمها يوم الثاني عشر من شهر فبراير القادم.

كما أعلن المهندس علاء منيع أن القطع من 168 على القطع رقم 208 سوف يتم تسليمها خلال يوم الثالث عشر من شهر فبراير القادم، والقطع من 209 إلى 249 سوف يتم تسليمها يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر فبراير لعام 2018، والقطع من 250 إلى 290 سوف يتم تسلمها يوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير لعام 2018، والقطع من 291 على 331 سوف يتم تسلمها يوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر فبراير لعام 2018، والقطع من 332 إلى 372 سوف يتم تسلمها يوم التاسع عشر من شهر فبراير القادم.

وأضاف علاء منيع أن قطع الأراضي من 373 إلى 413 سوف يتم تسليمها يوم العشرين من شهر فبراير القادم، وقطع الأراضي من 414 إلى 454 سوف يتم تسليمها يوم الحادي والعشرين من شهر فبراير لعام 2018، والقطع من 455 إلى 495 سوف يتم تسلمها يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام 2018، والقطع من 496 إلى 536 سوف يتم تسلمها يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير، والقطع من 537 إلى 577 سوف يتم تسلمها يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من فبراير القادم.

وأضاف علاء منيع أن القطع من 578 إلى 618 سوف يتم تسلمها يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لعام 2018، والقطع من 619 إلى 659 سوف يتم تسليمها يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير القادم، والقطع من 660 إلى 700 سوف يتم تسليمها في الأول من مارس القادم، والقطع من 710 إلى 720 سوف يتم تسلمها في الرابع من شهر مارس القادم، وتم تخصيص الخامس والسادس من شهر مارس إلى الثامن من مارس لمن تخلف عن المواعيد المحددة.

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