“المركزي” يطرح سندات خزانة بقيمة 2,5 مليار جنيه مصري

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تابع موقع مصر 365 إعلان البنك المركزي المصري بالنيابة عن “وزارة المالية” عن طرح سندات خزانة بقيمة تصل إلى اثنين ونصف مليار جنيه مصري، عن أن يكون الطرح الأول بقيمة تصل إلى 1,5 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، أما الطرح الثاني سوف يكون بقيمة مليار جنيه مصري لأجل يصل إلى سبعة سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام الجاري إلى ثلاثمائة وسبعين مليار جنيه مصري، ويتم تمويله عن طريق طرح في “البنك المركزي المصري” لأذون الخزانة، وسندات الخزانة، أما أدوات الدين الحكومية لينوب البنك المركزي عن وزارة المالية عن طريق طلب المنح والمساعدات والقروض الدولية من دول العالم العربي.

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