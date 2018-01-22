“بي إن بي باربيا” يتوقع ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر خلال 2018

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تابع موقع مصر 365 الإعلان عن تقرير بحث تم إصداره عن أحد البنوك العالمية عن العام المالي السابق 2017، حيث شهد التقرير أن هناك تخفيض في التصنيفات الائتمانية العديد في العديد من دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، ودول الشرق الأوسط.

وقد صرح التقرير البحث الصادر عن “وحدة البحوث في بنك بي إن بي باريبا العالمي” اليوم الموافق يوم الأحد أن ثلاثة عشر دولة قد حظيت بتوقعات إيجابية خلال العام الحالي 2018 ومن هذه الدول التي شملها التقرير التالي “أرمينيا، وكرواتيا، والتشيك، وجمهورية مصر العربية، والمغرب، وسلوفاكيا، وأوكرانيا، وروسيا، وليتوانيا، ولاتفيا، والمجر، وغانا، وإستونيا”.

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وأكد التقرير الصادر عن بنك بي إن بي باربيا أن جمهورية مصر العربية سوف تواصل إصلاحها في المجال الاقتصادي والانتخابات الرئاسية لن تؤثر على التوازنات المالية في البلاد.

وأضاف التقرير البحثي الصادر عن بنك بي إن بي باريبا أن التالي “تراجع التصنيف فاق التحسينات كما توقع أن يظل هذا هو الحال في عام 2018″، وأشار على احتمال تراجع تصنيف خمسة عشر دولة وهما كالتالي “زامبيا، تركيا، جنوب إفريقيا، قطر، عمان، نيجيريا، ناميبيا، موزمبيق، مقدونيا، الجابون، كينيا، البحرين، أنجولا، أذربيجان، جمهورية الكونغو الديمقراطية”.

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