“الاتصالات” تطرح كراسات المواصفات والشروط لمناقصة ميكنة 4 محافظات

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قيامها بطرح كراسات الشروط التي تتضمن المواصفات الفنية من أجل الممارسة العامة لميكنة وصيانة أربعة محافظات جديدة، مع تقديم الدعم الفنى لجميع الأنشطة الرئيسية في الديوان العام للمحافظات والجهات التابعة لها.

وقد أعلن معاون وزير الاتصالات للحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي الدكتور محمد سعيد أنه قد تم إبلاغ جميع الشركات بخصوص المناقصة من أجل اكتمال العدد في عشر محافظات مميكنة.

Advertisements

وأعلن الدكتور محمد سعيد أن المناقصة التي سوف يتم طرحها تعتبر أو ممارسة عامة تستهدف “الشركات الوطنية المتوسطة” والشركات الوطنية الصغيرة والشركات المتناهية في الصغر من أجل العمل على تفعيل دورها والعمل على نشر منتجاتها، وكذلك الحلول التكنولوجية من أجل ميكنة دورات الأعمال في جميع دواوين المحافظات وكذلك الوحدات المحلية التابعة لهذه المحافظات.

وأعلن الدكتور محمد سعيد أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الحكومة المصرية على إعطاء فرصة لجميع الشركات المتوسطة وكذلك الشركات الصغيرة التي كانت تعاني من عدم مشاركتها إلى هذه المناقصات وكذلك عدم قدرتها في الدخول إلى القطاعات العامة الحكومية.

أضاف الدكتور محمد سعيد أن كراسة شروط الاحتياجات التكنولوجية للمحافظات وكذلك رؤى التطوير المرتقبة، والجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بالتوقيع خلال شهر أغسطس السابق على بروتوكول تعاون مع “وزارة التخطيط والمتابعة” من أجل العمل على تطوير خدمات خمس محافظات مصرية.

وتضمن بروتوكول التعاون على تطوير الخدمات الإلكترونية في خمس محافظات في الدولة المصرية وهي محافظة القليوبية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظ الفيوم، ومحافظة بورسعيد، ومحافظة الأقصر ويهدف بروتوكول التعاون إلى العمل على تدعيم جهود الدولة المصرية من أجل تطوير القطاع الحكومي والعمل على ارتقاء الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطن المصري عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية.

أقرا المزيد طرح كراسات شروط مشروع المليون ونصف المليون فدان غرب المنيا