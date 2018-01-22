“الغرف التجارية” تعلن مصر عادت أرض الأحلام بالنسبة للمستثمرين

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تابع موقع مصر 365 عقد “اتحاد الغرف التجارية المصرية” اليوم الموافق يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري بالتعاون مع اتحادات الغرفة الإفريقية والمتوسطية والإسلامية والعربية خلال “ملتقى مصر الثالث للاستثمار” تحت رعاية من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية وعدد من الوزراء المسؤولين.

الهدف من إقامة المؤتمر الاقتصادي هو العمل على تفعيل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية مع جميع دول العالم، وخصوصا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تنمية الصادرات المصرية والعمل على المساهمة في تحميل ما تقوم الدول المصرية من طرحه في مجال الاستثمار إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.

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وخلال المؤتمر أعلن أمين اتحاد الغرف التجارية المصرية “أحمد الوكيل” قائلاً “مصر عادت أرض الأحلام بالنسبة للاستثمار المباشر حسبما يراه رجال الأعمال، وعكس ما يراه بعض رجال السياسة”.

وأشار أحمد الوكيل أن جمهورية مصر العربية خلال الفترة الحالية بعكس الفترة السابقة التي شهدت جذب كبير في مجال الاستثمارات بفضل جهود وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة “سحر نصر”.

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