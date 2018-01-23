تراجع أسعار الذهب بعد الوصول لإتفاق ينهي إغلاق الحكومة

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تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم، وذلك من بعد ما توصل مجلس الشيوخ إلى إتفاق جديد، والذي من شأنه أن ينهي إغلاق الحكومة الأمريكية.

كما أنهت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم فبراير الجلسة ب إنخفاض حوالي 0.1% ليسجل 1331.9 دولار للأوقية، وذلك بعد أن سجل 1335 دولاراً للأوقية في وقت سابق.

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بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تصل إلى 0.2% ليسجل 1335.5دولاراً للأوقية، وذلك بحلول الساعة 8.37 مساءاً بتوقيت جرينتش.

كما أكد السيناتور الديمقراطي “تشاك شومر” أنه من الجائز أن ينتهي الإغلاق حوالي 3 أيام فى ساعات قليلة، كما أكد الديمقراطيين أنهم سوف يدعمون مشروع القانون، فى حالة إذا عالج الجمهوريين برنامج يقوم بحماية المهاجرين من الشباب من الترحيل.

ومن جهة أخرى أكد السيناتور الديمقراطي “مارك وانر”، على تمرير مشروع القانون وأكد على فتح الحكومة، ولكننا نحتاج إلى ضمانات في قضايا الهجرة والميزانية.

وبسبب رفض مجلس الشيوخ “تمرير قانون إنفاق قصير الأجل، دخلت الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً وذلك يوم الجمعة الماضية.

ومن المفترض أن يتم إعادة فتح الحكومة الأمريكية، في حالة تمرير قانون للتمويل من جهة الكونجرس الأمريكي، وأيضاً إرسال نسخة إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليها.

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