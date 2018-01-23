“الإسكان” تنفيذ 35184 وحدة بمدينة بدر و1272 وحدة بسكن مصر

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” أن الوزارة تجري في الوقت الحالي العمل على تنفيذ وحدات سكنية تقارب من 35184 في 1466 عمارة سكنية تابعة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر في الأحياء التالية الحي الخامس والحي السادس والحي السابع بالإضافة إلى مركز مدينة بدر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي كما يتم في الوقت الراهن العمل على تنفيذ 1272 وحدة سكنية في ثلاثة وخمسين عمارة في “مشروع سكن مصر”، كما تم تخصيص عشرة آلاف وحدة سكنية في الإسكان الاجتماعي القائمة في الحي الخامس، وقد تم تسليم سبعة آلاف وحدة سكنية يتم في الوقت الراهن العمل على تسليمها، إلى جانب طرح شقق سكنية في “مشروع دار مصر” لفئة الإسكان المتوسط للعاملين خارج جمهورية مصر العربية.

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وقد تم الانتهاء من تنفيذ اثنين وأربعين عمارة سكنية تتضمن ألف وحدة سكنية على جانب ثمانية وحدات سكنية إدارية تجارية تم تخصيصها إلى العاملين في المدابغ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرافق والطرق لحوالي مائة وأثنى عشر وحدة صناعية خاصة تابعة على هيئة التنمية الصناعية في المدينة.

وقد أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المهندس “عادل إبراهيم الدسوقي” يتم في الوقت الراهن العمل على تنفيذ ستة مدارس على جانب ثلاثة مدارس في منطقة 482 عمارة قائمة في الحي السابع، وثلاثة مدارس في الأحياء التالية الحي الأول، والحي الثالث، والحي الخامس، بالإضافة إلى وجود ست حضانات.

وقد أوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي كما يتم في الوقت الحالي العمل على إقامة ستة أسواق تجارية كبيرة في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تطوير مدينة بدر وتقديمات جميع الخدمات للقاطنين بها، على أن يتم تنفيذ ستة أسواق تجارية كبرى أربعة أسواق تجارية في منطقة 482 عمارة في الحي السابع إلى جانب إقامة سوقين تجاريين في الحي الخامس، وثلاثة أسواق تجارية صغيرة في منطقة 482 عمارة في الحي السابع، إلى جانب إقامة ثلاثة وحدات صحية وحدتين في الحي السابق بمنطقة 482، ووحدة صحية في الحي الخامس بمدينة بدر.

وأعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقي أن مشروعات مياه الصرف الصحي ومياه الشرب يجري العمل على تنفيذ هذه المرافق بمناطق المطورين الصناعية على مساحة ثمانمائة فدان في المنطقة الصناعية القائمة شرق الروبيكى، والعمل على تنفيذ أعمال رافع المياه في المنطقة رقم خمسة مرحلة أولى والعمل على تنفيذ محطة رفع أربعة أ، إلى جانب القيام بأعمال تدعيم شبكة الصرف الصحي المتكاملة في المنطقة الصناعة، وإقامة أعمال إحلال وتجديد إلى جانب إقامة أعمال إعادة تأهيل في محطتى رفع الصرف الصحي، إلى جانب أعمال تدعيم الصرف الصحي على الطريق الرئيسي في “منطقة الزلزال” المجاور الأولى التابعة للحي الأول.

أضاف المهندس عادل إبراهيم الدسوقي على تنفيذ أعمال مرافق عمارات الإسكان الاجتماعي في الحي السابع ومركز مدينة بدر إلى جانب تنفيذ محطة رافع الصرف الصحي وكذلك العمل على تنفيذ الخطوط الرئيسية لمنطقة 1600 فدان، كما سيتم طرح مرافق أعمال “الحديقة المركزية” القائمة على مساحة مائتين وخمسين فدان.

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