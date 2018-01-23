البنك المركزي يوافق على إصدار شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني

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صرحت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم في بيانها اليوم الثلاثاء أن البنك المركزي اعتمد موافقته على طلبها بشأن إصدار شهادات بلادي بالجنيه الاسترليني في لندن.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن البنك سوف يكشف عن سعر الفائدة المخصص لهذه الشهادة خلال الفترة القادمة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين بالخارج.

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وتسعى وزيرة الهجرة على التواصل مع فرع البنك الأهلي المصري في بريطانيا بهدف تنظيم عمليات شراء الجالية المصرية شهادات بلادي، وتحديد موعد طرحها للشراء للمصريين هناك.

والجدير بالإشارة أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة قد أعلنت طرح شهادة بلادي الدولارية في بداية عام 2016 للجالية المصرية بالخارج ذات العائد يصل إلى 5.5% في بنكي مصر والأهلي، ويستطيع المصريين بالخارج شراؤها من خلال شبكة الإنترنت وقد تجاوزت عوائد هذه الشهادة 200 مليون دولار.

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