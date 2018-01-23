“النقد الدولي” تعقد مؤتمر اليوم لاستعراض نتائج الإصلاح الاقتصادي مصر

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تابع موقع مصر 365 عقد مؤتمر صحفي اليوم الموافق يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر يناير الجاري لعام 2018 وسوف يعقد المؤتمر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى من اجل استعراض نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم سوف يصدر بنك النقد الدولي تقرير اقتصادي عن الموظفين إلى جانب عرض وثائق لها صلة بمشاورات المادة رقم أربعة لسنة 2017، كما سيتم استعراض ثاني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الدول المصرية والذي يدعمه مرفق صندوق النقد الدولي الموسع.

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ويجدر الذكر أن صندوق النقد الدولي قد عقد اتفاق اقتصادي على الإصلاح الاقتصادي مع جمهورية مصر العربية من أجل الحصول على قرض دولي بقيمة تصل إلى اثنى عشر مليار دولار يتم سحبهم على مدار ثلاث سنوات، على أن تلتزم الدولة المصرية برامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأ بتحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” في نوفمبر من عام 2016، على جانب العمل على إصلاح عجز الموازنة المالية المصرية.

ومن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الدول المصرية العمل على إلغاء دعم الوقود، وكذلك رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بحلول عام 2019، والعمل على التقليل من الإنفاق الحكومي من أجل تحقيق من التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإتاحة الفرصة إمام القطاع الخاص للمشاركة في المجالات الاستثمارات والاقتصادية في الدولة المصرية.

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