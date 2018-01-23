الأراضي المطروحة بالحي الثامن بالعاصمة الإدارية الجديدة

تقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بطرح أراضي سكنية جديدة في العاصمة الإدارية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها حاليا استعدادا لهذا الأمر.
وخلال التصريحات التي قام بها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، اللواء “مجدي أمين”فقد أعلن عن طرح الشركة أراضي سكنية وتجارية وإدارية، بحيث تصل مساحة الأراضي المرطوحة إلى 2500 فدان، وتم طرحها في الحي السكني الثامن.
مضيفا أن الشركة تقوم حاليا بالعمل على الانتهاء من إجراءات التخصيص التي تقوم بها للحي السابع، ومن ثم تبدأ مباشرة في إجراءات التخصيص للحي الثامن.
هذا كما أصدرت شركة العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة موافقتها بخصوص تخصيص أراضي لنحو 15 من الجمعيات والشركات الجديدة، وذلك بالنسبة للأراضي التابعة للحي السابع، هذا بعد إنتهاء الشركات من سداد مبلغ جدية الحجز الذي يقدر بنحو 20% من قيمة الأراضي.
وأضاف أيضا أن المساحة الإجمالية للأراضي التي تم تخصيصها تقدر بنحو 674 فدان، وأوضح قائمة الشركات التي تم تخصيص الأراضي لها وهي :
- نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر، حيث وصلت مساحة الأراضي المخصصة له نحو 66 فدان.
- شركة صروح العقارية، ووصلت مساحة الأراضي المخصصة له نحو 72 فدان.
- جمعية الفدا، وقد وصلت مساحة الأراضي المخصصة لها نحو 48 فدان.
- شركة البروج مصر، وقد وصلت مساحة الأراضي المخصصة لها نحو 33 فدان.
- شركة النصر الذهبي، وقد وصلت مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لها نحو 31 فدان.
- شركة الشمس للبناء والتعمير، وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تخصيصها لها نحو 38 فدان.
- شركة ماستر وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تخصيصها نحو 54 فدان.
- شركة التعمير العربية للتنمية، وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تخصيصها لها نحو 17 فدان.
- شركة هوم تاون، وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تخصيصها لها نحو 23 فدان.
- شركة التعمير العربية للتنمية، وقد وصلت مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لها نحو 17 فدان.
- شركة نوفاذا إستاتزا، وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تخصيصها لها نحو 29 فدان.
- شركة التعاونية لضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين، وقد وصلت مساحة الأراضي التي تم تخصيصها لها نحو 40 فدان.
- شركة إس إيه كي، وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تخصيصها لها نحو 11 فدان.
- شركة حدائق بلازا، وقد وصلت مساحة الأرض التي تم تخصيصها لها نحو 99 فدان.
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