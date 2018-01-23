الدولار يتراجع مع ارتفاع أسعار الذهب

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شهدت تعاملات الذهب اليوم مع نهاية اليوم ارتفاع ملحوظ خلال التعاملات، وفي نفس الوقت وصل الدولار الأمريكي خلال التعاملات إلى أدنى مستوى له في الثلاثة سنوات الأخيرة، وذلك بعد الانخفاضات المتكررة التي طرأت على قيمة الدولار خلال التعاملات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، فإن الارتفاعات التي حققتها الأسهم العالمية خلال الفترة الأخيرة قد حدت بشكل كبير جدا من المكاسب، وذلك بعد بدء الأنشطة الحكومية من جديد بداخل الولايات المتحدة.

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ووصلت قيمة الارتفاعات التي طرأت على التعاملات الفورية للذهب إلى نحو 0.2%، وبالتالي فقد وصل سعر الأوقية بعد تلك الارتفاعات إلى نحو 1336.26 دولار، هذا مع حلول الساعة 07:03 بتوقيت جرينتش، وبالتالي يكون الذهب قد ارتفع من جديد للمرة الثالثة على التوالي.

ووصلت قيمة الارتفاعات التي طرأت على الذهب، بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة للتسليم في فبراير إلى نحو 0.3%، وبالتالي فقد وصلت قيمة الأوقية بعد تلك الارتفاعات إلى نحو 1335.70 دولار.

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