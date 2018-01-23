ننشر لكم الأخطاء ال6 التي تمنعك من الحصول على وحدة سكنية في برامج الإسكان الاجتماعي

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أعلن صندوق التمويل العقاري عن مجموعة من الأخطاء التي تحول دون حصول المواطن على الوحدة السكنية التي تقدم لحجزها في برنامج الإسكان الاجتماعي، مضيفا أن تلك الأخطاء التي يقع فيها المواطن يتم الكشف عنها من قبل الصندوق خلال عملية فحص ومراجعة أوراق المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من المواطنين.

وقد قام موقع مصر 365 بتوضيح تلك الأخطاء التي عادة مع يقع فيها أغلب المتقدمين لحجز الوحدات السكنية من المواطنين، والتي تتسبب في عدم قبول المتقدم، وضمه إلى قائمة الرفض، وكانت تلك الأسباب وفقا لما تم الإعلان عنه هي :

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عدم إحضار شهادة تأمينات من المصلحة من قبل المتقدم لحجز الوحدة السكنية. إذا كان المتقدم لحجز الوحدة السكنية في برنامج الإسكان الاجتماعي يمتلك وحدة سكنية أخرى في مرحلة الاستعلام، فإن هذا يؤدي إلى خسارته حجز الوحدة في برنامج الإسكان الاجتماعي. حصول المتقدم لحجز الوحدة السكنية على أخرى من قبل أو قطعة أرض ممن تقوم وزارة الإسكان بطرحها للمواطنين. أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية عليه مديونية مستحقة. في حالة ارتفاع قيمة الراتب الذي يتقاضاه الزوج أو الزوجه عن مبلغ 3 آلاف جنيه، فبالتالي لا يستحق هذا المواطن الحصول على الدعم من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي. لا يجوز الجمع بين قرضين، وبالتالي لا يتم قبول المواطن الذي قد سبق له وحصل على قرض من أحد البنوك. لا يتم قبول المواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية في مدينة أخرى غير المدينة التي يعيش أو يعمل فيها.

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