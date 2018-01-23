أسباب النمو الاقتصادي في مصر طبقا لصندوق النقد الدولي

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أعلن صندوق النقد الدولي خلال التقارير التي نشرها مؤخرا، أن السياسات الجريئة والحكيمة والتي يتم التعامل بها مع الاقتصاد المصري هي السبب وراء الدعم التي يتلقاها الاقتصاد، كما أن نمو الاقتصاد على الرغم من المشكلات والتحديات التي واجهتها البلاد خلال الآونة الأخيرة يأتي بسبب الإصلاحات الرامية التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة.

هذا كما يوجد مجموعة من العوامل التي عملت على تقوية الاقتصاد المصري ودعمه خلال الفترة الأخيرة، وكان من بين تلك العوامل الارتفاعات التي طرأت على قيمة العائد من التحويلات المالية من الخارج والسياحة، هذا بجانب التراجع الذي طرأ على قيمة العجز في الموازنة بصورة ملحوظة.

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وقد تمكنت البلاد خلال تلك الفترة من العمل على رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال هذا، بجانب قيامها باتخاذ مجموعة من الخطوات الأولية والتي يمكن من خلالها تدعيم وتحسين مناخ الأعمال في المنطقة.

وأكد الصندوق خلال التقارير التي قام بنشرها، أن رفع قيمة النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة تأتي من خلال العمل على تقوية الإصلاحات التي بدأتها الحكومة مؤخرا، حيث تمكنت البلاد خلال عام واحد من بدئها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي من تحقيق ارتفاع ملحوظ في قيمة الناتج المحلي، بجانب التراجع الذي طرأ على معدلات التضخم.

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