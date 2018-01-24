طرق الاستعلام عن حاجزي شقق الإعلان التاسع في برنامج الإسكان الاجتماعي

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تقوم وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية بالعمل على تخصيص وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وذلك من خلال الإجراءات التي يقوم بها كلا من صندوق التمويل العقاري وصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك خلال برامج الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها الوزارة.

ومع استكمال إجراءات التخصيص، يقوم صندوق التمويل العقاري خلال الفترة الحالية بالعمل على فرز ملفات المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، هذا ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

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وخلال التصريحات التي قامت بها المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، الدكتورة “مي عبد الحميد” أن الصندوق يقوم خلال الفترة الحالية بالتمهيد لإجراءات الاستعلام الميداني، وذلك من خلال تحويل ملفات المتقديمن للحجز والبالغ عددهم نحو 12.5 ألف متقدم إلى الاستعلام الميداني.

حيث يتم الاستعلام عن جميع البيانات التي تتعلق بالمتقدمين لحجز الوحدات السكنية، من بينها بيانات السكن والعمل، هذا وسيتم خلال الفترة القادمة استكمال إجراءات التخصيص التي تتم من خلالها الصندوق، وذلك لإتمام إجراءات التعاقد مع من تم قبولهم من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية.

وقد وصلت أعداد من قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز من المتقديمن للإعلان التاسع إلى نحو 81 ألف و525 مواطن، ومن المقرر أن يتقدم كل من لديه أي أسئلة أو استفسارات بخصوص الحجز من المتقديمن بالاتصال على الأرقام التالية ” 1188 أو 5999 أو 5777 أو 090071117″، ويمكن أيضا التواصل من خلال بوابة الصندوق الإلكترونية على “www.mff.gov.eg”.

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