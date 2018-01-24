تغطيات وثيقة التأمين ال6 ضد نفوق مزارع الدواجن والماشية

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أعلنت مجموعة من شركات التأمين التابعة لسوق التأمين في مصر، عن وجود منتجات متناهية الصغير للمتلكات وتشمل الحريق وأخطار عدم السداد والسطو ومشروع إحلال التاكسي والنقل البري وأيضا نفوق الماشية، حيث توفر شركات التأمين تلك المنتجات بأقساط متناهية الصغر، ويمكن للجميع تقديمها.

وذكرت شركات التأمين أيضا، أنه يوجد لديها مجموعة من عروض التأمين تقوم بعرضها بخصوص نفوق الماشية والتأمين الزراي ومنها :

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تأمين مزارع التسمين المختلفة ونفوق الماشية. تأمين الممتلكات ضد الأخطار الطبيعية والحريق والتي من الممكن أن تصيب المزار والماشية. تأمين قروض تمويل شراء الآلات الزراعية وضمان القروض للمزارعين. تأمين الصناعات الغذائية التي تقوم على المنتجات الصادرة عن المزارع. تأمينات عن خيانة أصحاب العهد في المزارع التي تقوم على تربية الماشية.

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