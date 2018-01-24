البنك الأهلي يقدم تمويلات سكنية لنحو 24.219 مواطن من محدودي الدخل

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أعلن نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري “يحيى أبو الفتوح” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها مؤخرا، أن المصرف قد قدم تمويلات إلى عدد من المواطنين من محدودي الدخل تصل أعدادهم إلى 24 ألف و219 عميل.

وأضاف أبو الفتوح خلال التصريحات أن إجمالي مبلغ التمويل الذي منحه البنك للعملاء قد قدر بنحو 2 مليار و408 مليون جنيه.

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هذا وقام البنك كذلك بتقديم التمويل لعدد من المواطنين من متوسطي الدخل وصلت أعدادهم إلى نحو 30 عميل، وصل إجمالي قيمة التمويلات التي منحها البنك للمواطنين إلى نحو 6.790 مليون جنيه، بجانب تمويلات أخرى لتموسطي الدخل قام البنك بتقديمها بقيمة 1.310 مليون جنيه.

حيث عمل البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة على القضاء على فترة الجفاف التي شهدها قطاع العقارات، والتي استمرا لفترة طويلة وإحياء القطاع وتنشيطه، وذلك من خلال مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك منذ مدة، حيث عانى قطاع العقارات كثيرا بعد الاضطرابات التي شهدها عقب ثورة 25 يناير.

وقد أعلن نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم” خلال التصريحات عن قيام المركزي بتقديم تمويلات إلى البنوك بقيمة 8.5 مليار جنيه، هذا ضمن المبادرة التي بدأها المركزي والتي يقوم من خلالها بتمويل العقارات، حيث وصلت قيمة التمويلات التي تم منحها لمحدودي الدخل من إجمالي المبلغ إلى نحو 96%.

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